Αγρίνιο: Στο 25% η πρόοδος του φυσικού αερίου – Ολοκλήρωση το 2027

Σε ένα ποσοστό της τάξης του 25% έχουν φτάσει οι εργασίες για το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με τις πρώτες συνδέσεις στα μέσα του 2026 και πλήρη ολοκλήρωση του έργου στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Τι αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Λίνος Μπλέτσας.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Συνεχίζονται οι εργασίες στο Αγρίνιο για την δημιουργία του δικτύου του φυσικού αερίου! Οι εργασίες μέχρι και σήμερα έχουν φτάσει στο σε ένα ποσοστό της τάξης του 25%, ενώ ως το τέλος του έτους το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί κατά πολύ. Το σημαντικότερο όμως είναι να ξεκινήσει να κατασκευάζεται ο κεντρικός αγωγός και ο σταθμός επαναεριοποίησης, γιατί όταν ολοκληρωθεί θα αρχίσει η σύνδεση, σιγά – σιγά, όλων όσων έχουν κάνει αίτηση και έχει περάσει από τη γειτονιά τους ο αγωγός.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει, αλλά και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του υποσταθμού στην περιοχή του Δοκιμίου, που θα γεμίζει με βυτία με φυσικό αέριο που θα έρχονται από την Αθήνα.

Η εξοικονόμηση που θα επιτύχουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Αξίζει να τονίσουμε ότι μέχρι το 2029 θα έχουν συνδεθεί περίπου 1.570 οικιακοί, εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, ενώ η εξοικονόμηση θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για παράδειγμα τα αρτοποιεία θα πετύχουν, όταν συνδεθούν με το φυσικό αέριο, εξοικονόμηση γύρω στο 40%, ενώ τα νοικοκυριά θα έχουν εξοικονόμηση της τάξεως του 35% εφόσον χρησιμοποιούν πλήρως το φυσικό αέριο, (θέρμανση, ζεστό νερό και μαγείρεμα).

Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Λίνος Μπλέτσας μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ανέφερε: «στο Αγρίνιο το έργο του φυσικού αερίου αφορά περίπου 72χλμ δικτύου και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ένα μεγάλο κομμάτι της κατασκευής των βρόγχων μέσα στον αστικό ιστό της πόλης έχει ολοκληρωθεί, ενώ πρόκειται να ξεκινήσει η κατασκευή του κεντρικού αγωγού που θα είναι από τον υποσταθμό ως και τον πρώτο βρόγχο.

Ο υποσταθμός θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Δοκιμίου και ειδικότερα στον επαρχιακό δρόμο Δοκιμίου – Καλυβίων. Ο αγωγός θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται σύντομα και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο διάστημα του 2026. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο, θα έχει αδειοδοτηθεί και θα έχει ολοκληρωθεί και η κατασκευή του υποσταθμού όπου το υγρό φυσικό αέριο θα γίνεται αέριο για να εισαχθεί στον αγωγό. Ουποσταθμός αυτός θα γεμίζει με βυτία που θα έρχονται από την Αθήνα και από κει και έπειτα θα διαχέεται μέσω του κεντρικού αυτού άξονα σε όλους τους δρόμους του Αγρινίου.

Μέσα στο 2026, και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο υποσταθμός και ο κεντρικός αγωγός σταδιακά, θα αρχίσουμε να συνδέουμε καταναλωτές που θα έχουν κάνει τις πρώτες αιτήσεις και θα έχει περάσει ο αγωγός από τη γειτονιά τους. Ταυτόχρονα το δίκτυο θα συνεχίζεται να κατασκευάζεται στο υπόλοιπο αστικό κομμάτι του Δήμου Αγρινίου, ενώ αναμένεται το έργο να ολοκληρωθεί πλήρως μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Αυτή τη στιγμή οι εργασίες έχουν φτάσει σε ένα ποσοστό της τάξης του 25%, ενώ ως το τέλος του έτους το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί πάρα πολύ, αλλά το κυριότερο είναι να κατασκευαστεί ο κεντρικός αγωγός, γιατί ό,τι έχει ολοκληρωθεί σιγά – σιγά θα αρχίσει να συνδέεται.

Ο υποσταθμός που πρόκειται η κατασκευή του να ξεκινήσει σύντομα, όπως προαναφέραμε, αναμένουμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 να ξεκινήσει, αλλά και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του, δεν είναι μεγάλο project. Θα γίνει μέσα σε αγροτεμάχιο που ήδη έχει αγοραστεί από την εταιρεία του φυσικού αερίου, που διαχειρίζεται την όλη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε φάση αδειοδότησης του σταθμού αυτού.

Αναμένουμε μέχρι το 2029 να έχουν συνδεθεί περίπου 1.570 οικιακοί, εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, ενώ αναμένεται ότι θα έχουμε σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας τόσο στα νοικοκυριά, όσο και σε επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, αξίζει να τονίσουμε ότι τα αρτοποιεία που αυτή την στιγμή χρησιμοποιούν πετρέλαιο προκειμένου να λειτουργήσουν τον εξοπλισμό τους η εξοικονόμηση που θα πετύχουν, όταν φυσικά θα συνδεθούν με το φυσικό αέριο, θα είναι γύρω στο 40%, ενώ η εστίαση, που αυτή την στιγμή χρησιμοποιεί υγραέριο, θα επιτύχει εξοικονόμηση με την σύνδεσή της με το φυσικό αέριο της τάξης του 36%, ενώ τα νοικοκυριά θα έχουν εξοικονόμηση της τάξεως του 35% εφόσον χρησιμοποιούν πλήρως το φυσικό αέριο, δηλαδή για τη θέρμανση, το ζεστό νερό και για το μαγείρεμα, ενώ αν συνδεθούν για να έχουν μόνο την θέρμανση η εξοικονόμηση θα είναι της τάξεως του 5%.

Η εταιρεία θα βγάλει προσφορές, όπως επίσης και θα ενημερώσει και για το κόστος της εγκατάστασης φυσικού αερίου, για το πόσο δηλαδή θα κοστίσει η τοποθέτηση των σωληνώσεων στα κτίρια προκειμένου να γίνει η σύνδεση με το φυσικό αέριο και από κει και έπειτα θα εκδοθεί αναλυτικός τιμοκατάλογος.

Πρόκειται επίσης να γίνει μια σειρά δράσεων για την ενημέρωση των καταναλωτών. Θα γίνουν ημερίδες σε συνεργασία με το Τεχνικό και το Εμπορικό Επιμελητήριο, θα γίνουν και άλλες δράσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης για να ενημερώνονται άμεσα οι πολίτες. Σκοπός όλων αυτών των δράσεων και των ημερίδων είναι να ενημερωθεί όλος ο κόσμος, αλλά και να επιλυθούν και όλες οι απορίες που μπορεί να προκύψουν στον καθένα».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»