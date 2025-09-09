Αγρίνιο: Στις Καπναποθήκες Παπαστράτου ξεκινά η νέα χορευτική και γυμναστική χρονιά

Ανοίγουν ξανά στο Αγρίνιο οι πόρτες στις Παλαιές Καπναποθήκες Παπαστράτου για τη νέα χορευτική και γυμναστική χρονιά του Δήμου, γεμάτη ρυθμό ενέργεια και όμορφες στιγμές.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Δήμος Αγρινίου ανοίγει ξανά τις πόρτες των Παλαιών Καπναποθηκών Παπαστράτου και σας προσκαλεί να ζήσουμε μαζί μια χρονιά γεμάτη ρυθμό ενέργεια και όμορφες στιγμές.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 και συνεχίζονται καθημερινά από τις 19:00 έως τις 21:00, στον 1ο όροφο των Καπναποθηκών (Δαγκλή 27)

Η έναρξη όλων των τμημάτων είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 με τις συναντήσεις να πραγματοποιούνται στις Παλιές Καπναποθήκες Παπαστράτου, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, με στόχο να αγκαλιάσουν μικρούς και μεγάλους σε ένα φιλόξενο και ζεστό περιβάλλον.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

Παραδοσιακούς χορούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας Μοντέρνους χορούς και δημιουργική κίνηση Ομαδικά προγράμματα γυμναστικής για όλες τις ηλικίες

Κάθε συνάντηση είναι μια ευκαιρία να γυμναστούμε, να διασκεδάσουμε, να δημιουργήσουμε νέες φιλίες και να μοιραστούμε εμπειρίες. Και φυσικά, δεν θα λείψουν οι εκδρομές και οι εκδηλώσεις που θα μας φέρουν ακόμη πιο κοντά!

Πληροφορίες και εγγραφές: Παλαιές Καπναποθήκες Παπαστράτου (Δαγκλή 27), 1ος όροφος

Τηλ.: 6974 356438