Αγρίνιο: Στις 9 Νοεμβρίου η δεύτερη συνάντηση της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ναού Αγίου Γρηγορίου

Αυτή την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, η δεύτερη συνάντηση της Ενοριακής Σχολής Νέων Συζύγων και Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση της Σχολής Νέων Συζύγων και Γονέων της ενορίας μας στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου εντός του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου Αγρινίου. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται με την αρωγή του επιστημονικού προσωπικού του 12 ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου. Ομιλητές θα είναι η κ. Νικολέτα Ασημάκη, κοινωνική λειτουργός, η κ. Κωνσταντίνα Καλύβα, ψυχολόγος και ο κ. Νικόλαος Παπαροϊδάμης, δάσκαλος ειδικής αγωγής 12ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου με θέμα: «Σχέσεις γονέα και παιδιού στην παιδική και εφηβική ηλικία».

Μέσα από την ενημέρωση και τον ανοιχτό διάλογο για σημαντικά οικογενειακά και παιδαγωγικά θέματα επιδιώκουμε τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας με απώτερο σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της. Περιμένουμε με πολλή χαρά να συμμετάσχετε στην προσπάθεια αυτή της ενορίας μας.

Η αφίσα: