Αγρίνιο: Στις 26 Οκτωβρίου η 1η Γιορτή Ελιάς στη Σπολάϊτα!

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η 1η Γιορτή Ελιάς στην Σπολάιτα Αγρινίου, μετά την αναβολή λόγω κακοκαιρίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, στην Πλατεία Σπολάιτας, και ώρα 11:00 π.μ..

Η ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σπολάιτας:

Μετά την αναβολή λόγω βροχής, ήρθε η ώρα να το ξαναγιορτάσουμε όπως πρέπει!

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπολάϊτα Αγρινίου «Αγία Παρασκευή» σας προσκαλεί με χαρά στη 1η Γιορτή Ελιάς, μια νέα παράδοση που ξεκινά φέτος με μεράκι, τιμώντας τον καρπό που ευλογεί τον τόπο μας και συνοδεύει κάθε στιγμή της ζωής μας.

Η γιορτή αυτή αποτελεί ένα ξεκίνημα για να αναδείξουμε τον πολιτισμό, την παράδοση και τον κόπο των ανθρώπων της γης, μέσα από τη μουσική, το τραγούδι και τη γεύση.

Σας περιμένουμε με άφθονο τσίπουρο, κρασί, μουσική και πολύ κέφι!

Τη διασκέδαση θα αναλάβει νέα ορχήστρα, που υπόσχεται ένα αξέχαστο γλέντι με αγαπημένα τραγούδια και χορό μέχρι αργά!

Ελάτε να περάσουμε όλοι μαζί μια όμορφη μέρα, γεμάτη μουσική, παράδοση και χαμόγελα!

Μη λείψει κανείς!

Η αφίσα της εκδήλωσης: