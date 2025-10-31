Αγρίνιο: Στις 2 Νοεμβρίου το δεύτερο εσπερινό κήρυγμα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, το δεύτερο εσπερινό κήρυγμα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου.

Η ανακοίνωση:

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00’ το απόγευμα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εσπερινό κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

Το θείο κήρυγμα κατέχει εξέχουσα θέση στη ζωή της Εκκλησίας μας, καθώς με αυτό ιερουργείται ο Λόγος του Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός, ξεκινώντας την δημόσια δράση του «ήρξατο κηρύσσειν και λέγειν μετανοείτε, ήγγικεν γαρ η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 4, 17), δίνοντας όμως και στους μαθητές του την εντολή αυτή: «Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτίσει» (Μαρκ. 16, 15).

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός, στο πλαίσιο της ποιμαντικής του επικοινωνίας με το ποίμνιό του, με σκοπό την πνευματική

καλλιέργεια και αφύπνισή του, την φετινή εκκλησιαστική χρονιά στα εσπερινά κηρύγματά του στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στο Αγρίνιο, πραγματεύεται και αναλύει το θέμα: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας».

Καλούμαστε όλοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόσκληση, καθώς η ωφέλεια που προκύπτει από την ακρόαση του Θείου Λόγου είναι μεγάλη για την πορεία μας προς τον αγιασμό και την σωτηρία μας.