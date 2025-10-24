Αγρίνιο: Στις 11:00 η παρέλαση της 28η Οκτωβρίου - Πώς θα τιμηθεί η Εθνική Επέτειος

Με την καθιερωμένη παρέλαση και ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων ο Δήμος Αγρινίου θα τιμήσει την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η ανακοίνωση:

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γεώργιος Παπαναστασίου και το Δημοτικό Συμβούλιο, σας προσκαλούν να παραστείτε στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Γενικός Σημαιοστολισμός Δημοσίων, Δημοτικών καταστημάτων Ν.Π. Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών από τις 8.00 το πρωί της 26ης μέχρι της Δύσης του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2025.

Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών, κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2025.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

09:30 Έπαρση της σημαίας στην πλατεία Μαρίας Δημάδη συνοδεία σαλπιγκτή.

11:30 Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του ένδοξου Ήρωα Αθανασίου Τσάγκας από μαθητή/τρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

11:30 Κατάθεση στεφάνου στη μνήμη του ένδοξου Ήρωα Μιχάλη Παναγιώτου από μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου.

11:55 Πέρας προσέλευσης επισήμων και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην Πλατεία Μαρίας Δημάδη.

12:00 Επιμνημόσυνη δέηση & κατάθεση στεφάνων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, μαθητές των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κ.λπ.

Θα παιανίζει η Δημοτική Φιλαρμονική.

ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

09:30 Έπαρση της σημαίας στην πλατεία Μαρίας Δημάδη, συνοδεία Δημοτικής Φιλαρμονικής.

09:45 Πέρας προσέλευσης αντιπροσωπειών των μαθητών στη Μητρόπολη.

09:55 Πέρας προσέλευσης επισήμων στη Μητρόπολη.

10:00 Τέλεση επίσημης Δοξολογίας.

Εκφώνηση Πανηγυρικού της ημέρας από τον κ. Σύρρο Ευάγγελο, Επίτιμο Διευθυντή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην Πλατεία Μαρίας Δημάδη.

11:00 Παρέλαση.

Η παρέλαση θα γίνει επί των οδών Παπαστράτου, Πλατείας Δημοκρατίας, πεζοδρόμου Χαρ. Τρικούπη και πέρας στη συμβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη και Μακρή.

12:00 Μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην κτίριο Τράπεζας της Ελλάδος, οδός Αναστασιάδη 1).

18:00 Υποστολή της σημαίας στην πλατεία Μαρίας Δημάδη, συνοδεία σαλπιγκτή.

Παρακαλούνται να ρυθμίσουν:

Τα της δοξολογίας ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιερατικός Επίτροπος.

Τα της απόδοσης τιμών ο Ανώτατος Διοικητής Φρουράς.

Τα της Τάξης ο κ. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας.

Τη συμμετοχή των μαθητών και συνοδών καθηγητών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης η κ. Ελένη Τσώλη, Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Πολιτικής.

Συντονιστές της παρέλασης:

Για τη Β/θμια Εκπαίδευση ο κ. Βασίλειος Παλιούρας, Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Αγρινίου.

Για την Α/θμια Εκπαίδευση ο κ. Δημήτριος Τσεκούρας, Διευθυντής 11ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

Για τα Αθλητικά Σωματεία ο κ. Ιωάννης Γαβρίλης, Προϊστάμενος του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης.

Τα της παρέλασης και εκδηλώσεων ο κ. Σπυρίδων Καραμητσόπουλος.

Σημείωση:

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι να το δηλώσουν μέχρι το μεσημέρι της 24ης Οκτωβρίου στα τηλέφωνα:

2641 3 60400

2641 3 60403

Η πρόσκληση: