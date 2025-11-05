Αγρίνιο: Στην πλατεία Δημοκρατίας η μαθητική κινητοποίηση της Πέμπτης για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών

Κάλεσμα στην μαθητική κινητοποίηση

Η ανακοίνωση:

Την Πέμπτη 6 Νοέμβρη, όλοι στους δρόμους μαζί με τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς τους!

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τα σχολεία που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας.

Μπαίνει ο Νοέμβρης και πρέπει «κάνουμε ταμείο» για όσα συμβαίνουν στα σχολεία μας:

Κενά σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, δηλαδή χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες.

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν αμείβονται ανάλογα με την προσφορά και την σημασία τους.

Ελλείψεις σε προσωπικό στον θεσμό του Ολοήμερου.

Απόπειρες για νέες συγχωνεύσεις τμημάτων, δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Τμήματα ασφυκτικά γεμάτα με 25+ και 27+ μαθητές, γιατί έτσι γίνεται …καλύτερο μάθημα!

Εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης ή σχολικός νοσηλευτής; Δεν μπορούμε να διαλέγουμε ειδικότητες οι οποίες είναι αναγκαίες και ο δύο.

Οι μισοί μαθητές του Μουσικού Πατρών, του 2ου Λυκείου και 4ου Δημοτικού Αιγίου κάνουν μάθημα σε κοντέινερ και δεν είναι οι μόνοι, οι μαθητές του Πρότυπου δεν χωρούν στο υφιστάμενο χώρο και υπάρχει ανάγκη όπως σε πολλά σχολεία για αναζήτηση νέου χώρου και ανέγερση νέου κτιρίου. Πολλά πλείστα τα παραδείγματα που καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της Δ. Ελλάδας, όπως στο ΕΠΑΛ και το γυμναστήριο Κ. Αχαΐας, στο Νηπιαγωγείο Παντάνασσας του Δ. Αγρινίου και στις περιοχές Ζευγαράκι και Αγ. Ανδρέα του ίδιου δήμου.

Λιγοστά ειδικά νηπιαγωγεία, ΕΝΕΕΓΥΛ που μοιράζεται σε 2 διαφορετικά κτίρια, ΕΕΕΕΚ όπου αναζητείται μεγαλύτερος χώρος ……

Σχολικά κτίρια; Πολλά χρειάζονται ριζικές αλλαγές και όχι μόνο παρεμβάσεις σε τουαλέτες και εξωτερικά τοιχία. Πρέπει όλα τα σχολεία να πιστοποιηθούν για την πυρασφάλεια και να έχουν πρόσβαση για ΑΜΕΑ καθώς και ασανσέρ.

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποβάθμιση των σπουδών τους, με μεταφορές ειδικοτήτων από ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ, ελλείψεις σε εργαστήρια και βιβλία.

Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές φωνάζουμε ότι χρόνια τώρα η παιδεία είναι το «παραπαίδι» του προϋπολογισμού της χώρας!

Όλα τα παραπάνω το αποδεικνύουν και δεν είναι τυχαίο, η κυβέρνηση κάνει «οικονομία» στα θέματα της εκπαίδευσης.

Συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, ενάντια στις πολιτικές αποφάσεις που βάζουν την παιδεία της χώρας σε δεύτερη μοίρα, ενώ θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα για το μέλλον της. Ελπίζουμε αυτό η κυβέρνηση να το καταλάβει και να μην επιλέξει τα ΜΑΤ ως απάντηση, αλλά τον διάλογο!

Απαιτούμε:

Κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Φτάνει πια! Οι αναπληρωτές είναι για να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες και έχουν γίνει μόνιμο φαινόμενο, η διδασκαλία χρειάζεται σταθερότητα και προγραμματισμό.

Σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας. Ουσιαστικός έλεγχος δομικής σεισμικής τρωτότητας και στατικής επάρκειας όλων των σχολείων της χώρας.

Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου ελέγχου, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων ελέγχων σε όλα τα σχολεία. Δευτεροβάθμιος και τριτοβάθμιος έλεγχος όπου απαιτείται. Υποχρεωτική ετήσια συντήρηση όλων των σχολείων με ευθύνη του κράτους. Πρόγραμμα ανέγερσης νέων σχολικών κτιρίων με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση για την σταδιακή αντικατάσταση του κτιριακού αποθέματος των σχολικών μονάδων που είναι χτισμένα με ξεπερασμένους αντισεισμικούς κανονισμούς.

Καθολική εφαρμογή του προγράμματος σχολικών γευμάτων σε όλα τα σχολεία και τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων, απαλλαγή από τον ΦΠΑ των λογαριασμών για τις δαπάνες των σχολείων, στήριξη των σχολικών επιτροπών.

Κανένα παιδί χωρίς την εξατομικευμένη παράλληλη στήριξη που δικαιούται. Κανένα παιδί χωρίς σχολικό νοσηλευτή ή σχολικό βοηθό. Καμία οικογένεια να μην αναγκάζεται να επιλέγει μεταξύ της μόρφωσης ή της υγείας του παιδιού της.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί μόνιμοι σε κάθε σχολείο, με καθημερινή παρουσία και όχι μια φορά τη βδομάδα, εκ περιτροπής.

Οριστική λύση του θέματος των μαθητικών μετακινήσεων με δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα για αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν και ασφαλές σύστημα μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους, με ιδιόκτητο στόλο λεωφορείων κατάλληλα διαμορφωμένων για τις ανάγκες των μαθητών, με μόνιμους εξειδικευμένους οδηγούς και συνοδηγούς, τόσο για τις μετακινήσεις των παιδιών στα διαδημοτικά και τα απομακρυσμένα σχολεία εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, όσο και για τις σχολικές εκδρομές.

Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη. Αυτό επιβάλλει η σύγχρονη παιδαγωγική και η λογική. Αυτό είναι ρεαλιστικό και εφικτό σήμερα: 15 μαθητές ανά τάξη στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, έως 20 για τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου και επαναφορά των διατάξεων για μειωμένο αριθμό παιδιών στα τμήματα που υπάρχουν διαγνώσεις ΚΕΔΑΣΥ.

Καλούμε τις ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας να πάρουν αποφάσεις για το συλλαλητήριο την Πέμπτη 6 Νοέμβρη 2025 να σταθούμε στο πλάι των παιδιών μας μαθητών και φοιτητών και των εκπαιδευτικών τους.

Πάτρα, 10.30 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου

Αγρίνιο, 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Πύργος, 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία