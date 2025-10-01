Αγρίνιο: Στη Λίμνη Στράτου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Wakeboard 2025 το Σαββατοκύριακο - 41 συμμετοχές από επτά Ομίλους

Αντίστροφη μέτρηση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Wakeboard 2025, όλων των κατηγοριών, που θα διεξαχθεί στην Λίμνη Στράτου, στο Αγρίνιο, το Σαββατοκύριακο (04-05/10).

Στην εκκίνηση της διοργάνωσης θα βρεθούν 41 συνολικά σκιέρ, 24 άνδρες και 17 γυναίκες, οι κορυφαίοι του εντυπωσιακού και πολύ θεαματικού αθλήματος στην χώρα μας. Σκιέρ από 7 Ομίλους, τους ΑΣ Αγρινίου “Τρίτωνας”, ΝΟ Βουλιαγμένης, ΝΟ Κατοίκων Βουλιαγμένης, ΝΟ Χαλκίδας, ΝΟ Χρυσής Ακτής Πάρου, ΟΘΣκι Βάρκιζας και ΟΘΣκι Καστοριάς.

Διοργανώτρια είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι, έχοντας την σημαντική βοήθεια της ΔΕΗ, που υποστηρίζει όλες τις δράσεις της ΕΟΘΣκι αλλά και του Δήμου Αγρινίου.



Το αναλυτικό πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Wakeboard 2025:

Πέμπτη 02/10 ● 08:00-19:00: Προπόνηση

Παρασκευή 03/10 ● 08:00-19:00: Προπόνηση ● 18:00: Σύσκεψη Αρχηγών Ομάδων

Σάββατο 04/10 ● 08:00: Πρωινή Ενημέρωση ● 09:00: Έναρξη Προκριματικών και LCQ

Κυριακή 05/10 ● 08:00: Πρωινή Ενημέρωση ● 09:00: Έναρξη Τελικών ● 15:00:

Απονομές και Επίσημη Λήξη Αγώνων

Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα ακριβώς χρόνο (05-06/10/2024), στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Wakeboard 2024, πρωταθλητές είχαν αναδειχθεί ο Εμμανουήλ Αλευράς του ΝΟ Βουλιαγμένης στους Άνδρες και η Άννα-Μαρία Θωμαΐδου του ΝΟ Χαλκίδας στις Γυναίκες.