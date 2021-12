Αγρίνιο: Stavento και Ήβη Αδάμου στις 21 Δεκεμβρίου – Τι άλλο περιλαμβάνει το …”Παραμύθι από ζάχαρη”

Stavento και Ήβη Αδάμου θα συμμετέχουν στο χριστουγεννιάτικο πάρτι που προγραμμάτισε ο Δήμος Αγρινίου για τις 21 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της διοργάνωσης “Παραμύθι από ζάχαρη”.

Η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα θα είναι ιδιαίτερα μελωδική στην πόλη καθώς αρκετά είναι τα μουσικά γεγονότα που προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικών εκδηλώσεων που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν πέρα από διασκεδαστικές – ψυχαγωγικές θα έχουν και έντονα κοινωνικό χαρακτήρα.

Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα:

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

19:00 Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου.

Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τη Σχολή Σύγχρονου τραγουδιού του Ωδείου της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

-Σε περίπτωση βροχής το άναμμα του δέντρου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου την ίδια ώρα.

Συμμετέχει η Ακτίνα Εθελοντισμού της Δ/νσης Κοινωνικής προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου.

Το Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο Μαγική Αυλή – Παγοδρόμιο Αγρινίου έχει στηθεί στο Πάρκινγκ των πρώην Σφαγείων .

Πλατεία Δημοκρατίας

Χριστουγεννιάτικα Bazzar για φιλανθρωπικό σκοπό στην Πλατεία Δημοκρατίας.

Παρασκευή,10 Δεκεμβρίου2021

10:00 έως 21:00 Φλόγα : Σύλλογος Γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Το 8οΔημοτικό σχολείο Αγρινίου με χριστουγεννιάτικες δημιουργίες θα είναι εκεί στηρίζοντας το σύλλογο.

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2021

10:00 έως 13:00 & 18:00 έως 21:00 Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Ανάπηρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).

Kυριακή, 12 – Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021

10:00 έως 21:00 Inner Whell Αγρινίου.

Τρίτη 14, Τετάρτη 15, Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021

10:00 έως 21:00 Σύλλογος Εν Τέχνη.

Παρασκευή,17 & Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021

10:00 έως 21:00 Σύλλογος Γονέων και Kηδεμόνων 9ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021

10:00 έως 21:00 Φλόγα : Σύλλογος Γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.

Τρίτη,21 – Τετάρτη, 22 – Πέμπτη, – 23 Δεκεμβρίου 2021

10:00 έως 13:00 & 18:00 έως 21:00

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Ανάπηρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ.)

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021

10:00 έως 21:00 Σύλλογος «Εν Τέχνη».

Τρίτη,28 Δεκεμβρίου 2021

10:00 έως 13:00 & 18:00 έως 21:00 Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Ανάπηρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).

Κυριακή, 30Δεκεμβρίου

10:00 έως 21:00 Φλόγα : Σύλλογος Γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.

Παρασκευή,10 – Σάββατο,11 – Κυριακή,12 Δεκεμβρίου 2021

10:00 έως 20:00 Χριστουγεννιάτικο bazaar από τη Φιλοζωική Δήμου Αγρινίου.

Παλαιά Δημοτική Αγορά

Οι Μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων με τα στολίδια που δημιουργούν, στολίζουν τις Πλατείες και τα δέντρα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας.

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2021

11:00 «Joyeux Noël» Η Ένωση καθηγητών της Γαλλικής Γλώσσας Ν.Αιτ/νίας στολίζουν το Δέντρο της πλατείας Δημάδη.

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2021

11:00 Τοπική Κοινότητα Καλυβίων

Φεστιβάλ πορτοκαλιού

Δωρεάν προσφορά χυμών, γλυκών, φρούτων καθώς επίσης ομιλία για τα Εσπεριδοειδή και έκθεση φωτογραφίας.

Συνδιοργάνωση :Τοπική Κοινότητα Καλυβίων, Σύλλογος Γυναικών Καλυβίων «Η Δήμητρα» – Χορευτικό τμήμα Καλυβίων.

11:15 To 12o Δημοτικό σχολείο Αγρινίου με δικές του δημιουργίες και στολίδια ομορφαίνει το δέντρο στην πλατεία του γηπέδου Παναιτωλικού.

11:30 π.μ To 24o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας

Το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους ταξιδεύει στο . . . . ΑΓΡΙΝΙΟ

στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ»

Προβολή ταινίας : Η Σιρκλίν, η Κοκό και ο άγριος ρινόκερος.

Είσοδος Ελεύθερη

Παιδιά, όποιος επιθυμεί μπορεί να φέρει τρόφιμα, για το πρωινό των Ωφελουμένων των Δομών Αστέγων Δήμου Αγρινίου .

Οι Κοινωνικές Δομές είναι ενταγμένες στο «Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020»

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται ακολουθώντας τις οδηγίες και το πρωτόκολλο των υγειονομικών αρχών

16.30 Τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου Δοκιμίου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και τα παιδιά του ιδιωτικού ΚΔΑΠ Δοκιμίου. «Η Μολυβένια πολιτεία» στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πλατείας του Δοκιμίου.

Συνδιοργάνωση :Τοπική Κοινότητα Δοκιμίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Δοκιμίου “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”.

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021

10:00 Η «Φλόγα» και τα παιδιά του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου , στολίζουν το χριστουγεννιάτικο Δέντρο της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς με την ευχή : «Όλο και περισσότερα παιδιά να βγαίνουν νικητές».

10:30 Τα παιδιά του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου, στολίζουν και ομορφαίνουν με τις δημιουργίες τους το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πλατείας Μητροπολίτου Χρυσοστόμου (Τρία Φανάρια).

11:00 Τα παιδιά του σχολείου Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» στολίζουν το δέντρο στην πλατεία Ειρήνης.

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

10:00 – 13:00 «Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης»

Στολίζουμε το δέντρο της αγάπης, ζωγραφίζοντας και κατασκευάζοντας στολίδια σε συνεργασία με το «Εργαστήρι Τέχνης – MyHeart» της Χριστίνας Μπλαχούρα.

Προσφέρουμε ζεστό ρόφημα σοκολάτας από τη «Δομή Παροχής Συσσιτίου» Δήμου Αγρινίου, υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων μελωδιών.

Οι Κοινωνικές Δομές είναι ενταγμένες στο «Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020».

Δράση των Κοινωνικών Δομών Δήμου Αγρινίου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας.

Πλατεία Παναγοπούλου (Σιντριβάνι)

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021

8:00 – 14:30 «Χριστουγεννιάτικη Εθελοντική Αιμοδοσία»

Συμμετέχουν : Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου, Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α.Ν.Αιτ/νίας, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός , Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του 9ου Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου του Γενικού ΝοσοκομείουΑιτ/νίας.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα παιδιά της ΦΛΟΓΑΣ και στο σύλλογο των Θαλασσαιμικών.

Παπαστράτειο μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρίας Αγρινίου

Τετάρτη,15 και Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021

16:00 – 20: 00 Χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες – κατασκευές, αυτοσχέδια παιχνίδια και αφήγηση παραμυθιών από τις καταρτιζόμενες ειδικότητας ΄΄Μουσικοκινητική – κουκλοθεάτρου΄΄ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ Αγρινίου με τις εκπαιδεύτριες Κόκοτου Γεωργία, Γκόργκα Βασιλική.

Διάδρομος Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς.

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021

16:00 – 20:00 Χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες – κατασκευές από τις καταρτιζόμενες ειδικότητας “Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων” του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Αγρινίου με την εκπαιδεύτρια Κελεπούρη Βασιλική και το Δ/ντη Μουτόπουλο Κωνσταντίνο.

Διάδρομος Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς.

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021

11:00 π.μ. Ψάχνοντας τον ΆγιοΒασίλη μέσα στο Christmasthlon

Οι «Μικροί Αθλητές» διοργανώνουνΧριστουγεννιάτικη αθλητική διαδρομή και παιχνίδια γρίφων – δεξιοτήτων για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με προαιρετική συνοδεία γονέων.

Πλατεία Δημοκρατίας.

12:00 π.μ. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την παιδική χορωδία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου. Υπεύθυνη κ.ΒιβήΚανιούρη.

Πλατεία Δημοκρατίας.

17:00 – 19:00 Χριστουγεννιάτικο μυστήριο… σε 2 ημέρες:

Μα πού πήγαν τα γράμματα;!

Χριστουγεννιάτικο Μυστήριο.. Ημέρα 1η: Διαδραστική Αφήγηση.

Λόγος και Πράξη, Διεπιστημονικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου.

Κάπου στον Βόρειο Πόλο ο Άγιος Βασίλης κοιμάται βαθιά.. Τα αγαπημένα του ξωτικά γράφουν γράμματα μαζί με παιδιά και όλοι μαζί θα ξυπνήσουν τον Άγιο Βασίλη.. Όμως.. κάτι περίεργο συμβαίνει.. Ο Άγιος Βασίλης δεν ξυπνά!! Τα παιδιά πρέπει να βοηθήσουν τα ξωτικά να λύσουν το μεγάλο μυστήριο!

Μια διαδραστική αφήγηση παραμυθιού για παιδιά 5 – 8 ετών, γεμάτη με διασκεδαστικές δραστηριότητες και πολύ μυστήριο!

Διάδρομος Παλαιάς Λαχαναγοράς.

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2021

11:00π.μ – 12:00μ. Ημέρα 2ηΠαιχνιδιάρικες Δράσεις.

Λόγος και Πράξη, Διεπιστημονικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Αυτό λοιπόν ήταν το σχέδιο! Κάτι ετοιμάζεται στην μεγάλη πλατεία! Τα παιδιά θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους βοηθούς του Άγιου Βασίλη και να σώσουν τα Χριστούγεννα!

Γέλιο και παιχνίδι στην πλατεία! Γιγάντια επιτραπέζια παιχνίδια, αναζητήσεις, μουσική αλλά και special εμφανίσεις θα συνθέσουν ένα πρωινό που θα θυμόμαστε για πάντα!

Πλατεία Δημάδη

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2021

18:00‘για τα’ αλλου…..να ελπιζεις’

Γιορτάζουμε την ελπίδα για αλλαγή και την πίστη πως κάποια στιγμή τα πράγματα θα αλλάξουν με τις πράξεις μας ……. κρατάμε τη γιορτή μέσα μας… Ομάδα –Στόχος: 130 παιδιά της Δομής & παιδιά της πόλης μας.

Συντελεστές: Μαρούση Γιούλη, Θέατρο

Παπαπάνου Λαμπρινή, Μουσικοκινητική

Παπατρέχας Δημήτριος, Εικαστικά – Χαρακτική

Φραγκούλης Λεωνίδας, Φωτογραφία

Επιστημονικά & Διοικητικά Υπεύθυνη, Dr Αθανασία Δημητρίου

Κέντρο Εικαστικής Παρέμβασης ΙΘΑΚΕΣ ,(Αγ. Χριστοφόρου 35, 30 131 Αγρίνιο)

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2021

12:00 μ. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το “Ωδείο Δυτικής Ελλάδος” της Ρέας Ανδριοπούλου.Μικροί & μεγάλοι μουσικοί θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους στο πνεύμα των ημερών.Οι σπουδαστές του ωδείου μαζί με τους καθηγητές τους Ευγενία Γρέντζελου, Αγγελική Δαλιάνη, Γεράσιμο Καρατζίνη, Σπύρο Κριάρη, Βαγγέλη Μιμμή,Βάσω Τσαρούχη,Ηλία Φουλίδη,Κώστα Φραγκάκη& Κων/να Χατζηγεωργιάδου, θα δώσουν στην πόλη Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα!

Διάδρομος Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς

18:00 Χριστουγεννιάτικη ομιλία από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Μυρτιάς Πατέρα Ιωσήφ Ζωγράφο. Η χορωδία της Μεγάλης Χώρας «Αγία Σκέπη» υπό τη διεύθυνση της κ.ΧρυσούλαςΤασολάμπρου θα αποδώσει εκκλησιαστικούς ύμνους και κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από όλη την Ελλάδα.

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Παραβόλας.

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021

10: 00 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από το Παραδοσιακό Σύνολο «pro – Imbraxor»Μουσικό Σχολείο Αγρινίου.

Υπεύθυνοι καθηγητές : Καλλιάρα Δήμητρα – Καραμπάς Φώτιος

Πεζόδρομος Χαρ.Τρικούπη

20:00 Συναυλία : «Μικρές ιστορίες, Μεγάλες Αλήθειες»

Συναυλία από τα Εκπαιδευτήρια Παναγία Προυσιώτισσα

Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου

Τρίτη, 21 – Τετάρτη 22-Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

“Ζεβροχριστουγεννοσπιτο”

Τρίτη 28/12 5-7 απόγευμα, Τετάρτη 29/12 11-1 πρωί και Πέμπτη 30/12 5-7 απόγευμα.

Οι “Μικροί Αθλητές” προσκαλούν όλα τα παιδιά να γνωρίσουν από κοντα μια σειρά από αθλήματα, όπως ξιφασκία, τοξοβολία, χόκεϊ, μπέιζμπολ, χορός και άλλα πολλά! Επίσης, πολλά διασκεδαστικά αθλητικά παιχνίδια και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σας περιμένουν!! Που;… στο “στέκι της ζέβρας”

Πλατεία Δημάδη

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021

21:30 Christmas Eve Party, συναυλία με τους STAVENTO & ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ

Με τη διασκέδαση βέβαιη όταν ακούς για Stavento και Ήβη Αδάμου και τις επιτυχίες τους να παίζουν σε κάθε ραδιόφωνο, έρχεται η ευκαιρία να ανταμώσουν και να βάλουν φωτιά! “Σαν έρθει η μέρα”, “Δικό μου”, “Να σου τραγουδώ”, ‘’για σένα’’, μερικά από τα τραγούδια που τους συνδέουν και μας έχουν χαρίσει ατέλειωτες ώρες χορού. Με αυτά στις αποσκευές τους, αλλά και τις πολυάριθμες προσωπικές τους επιτυχίες, μας υπόσχονται μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία.

Πλατεία Δημοκρατίας

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021

16:00 – 20:00 ΔΡΑΣΗ CHRISTMASSMILES

Η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου σας προσκαλεί στην πιο κεφάτη χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά. Ελάτε να μοιράσουμε χριστουγεννιάτικα χαμόγελα με πολλές εκπλήξεις και δώρα για τα παιδιά. Μαζί μας τα παιδιά:

• Θα παίξουν

• θα κάνουν facepainting

• θα συμμετέχουν σε εργαστήρι χριστουγεννιάτικων κατασκευών

• θα φωτογραφηθούν με τον ΄Αη Βασίλη και

• φυσικά θα πάρουν δώρα!

Η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς του δήμου μας προάγει και καλλιεργεί την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνείδηση στα παιδιά μας. Τα Χριστούγεννα είναι μεγάλη γιορτή αγάπης και προσφοράς, ας προσφέρουμε απλόχερα το χαμόγελο στα χείλη των παιδιών.

Πλατεία Δημοκρατίας

16:00 Δημοτικός Κινηματογράφος «ΑΝΕΣΙΣ»

Προβολή ταινίας :Ένας σκίουρος Σούπερ ήρωας 2

Είσοδος Ελεύθερη

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται ακολουθώντας τις οδηγίες και το πρωτόκολλο των υγειονομικών αρχών

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα σε όλη την πόλη και τα Δ.Δ. από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου

16:00 Δημοτικός Κινηματογράφος «ΑΝΕΣΙΣ»

Προβολή ταινίας : Paddigton 1/ Πάντιγκτον 1

Είσοδος Ελεύθερη

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται ακολουθώντας τις οδηγίες και το πρωτόκολλο των υγειονομικών αρχών

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2021

Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο από το Δήμο Αγρινίου.

16:00 Δημοτικός Κινηματογράφος «ΑΝΕΣΙΣ»

Προβολή ταινίας : Paddigton 2/ Πάντιγκτον 2

Είσοδος Ελεύθερη

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται ακολουθώντας τις οδηγίες και το πρωτόκολλο των υγειονομικών αρχών

Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2021

16:00 Δημοτικός Κινηματογράφος «ΑΝΕΣΙΣ»

Προβολή ταινίας : Uglydolls/ Ταασχημογλυκούλια

Είσοδος Ελεύθερη

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται ακολουθώντας τις οδηγίες και το πρωτόκολλο των υγειονομικών αρχών

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021

16:00 Δημοτικός Κινηματογράφος «ΑΝΕΣΙΣ»

Προβολή ταινίας : Τα σκυλάκια της Βασίλισσας

Είσοδος Ελεύθερη

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται ακολουθώντας τις οδηγίες και το πρωτόκολλο των υγειονομικών αρχών

21:00 Συναυλία με τους «electrorocktrio TKG»

Μετά από την ολοκλήρωση της τελευταίας τους δισκογραφικής δουλειάς που πρόκειται να κυκλοφορήσει αρχές του νέου έτους, το brotherstrio από την Αθήνα, μαζί με εκλεκτούς guests θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ένα νέο πρόγραμμα με συνθέσεις από τους δίσκους τους Pattern Partner, Rise From the Ground, The Change of The Nous και Mozartin Color, τον οποίο και παρουσίασαν στο Ηρώδειο το 2018 στα πλαίσια του Classic 2 show, σε μια βραδιά με special guests τους John Lee’s Barkley, James Harvest αλλά και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας σε σύμπραξη με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και απέσπασε εξαίσιες κριτικές.

“Ένα μαγικό album, με μοναδικό ήχο!”

Πλατεία Δημοκρατίας

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021

16:00 Δημοτικός Κινηματογράφος «ΑΝΕΣΙΣ»

Προβολή ταινίας : Sonic

Είσοδος Ελεύθερη

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται ακολουθώντας τις οδηγίες και το πρωτόκολλο των υγειονομικών αρχών

18:00«CHRISTMASMARCH»από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου

Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2021

16:00 Δημοτικός Κινηματογράφος «ΑΝΕΣΙΣ»

Προβολή ταινίας : Wonderpark

Είσοδος Ελεύθερη

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται ακολουθώντας τις οδηγίες και το πρωτόκολλο των υγειονομικών αρχών

20:00 3οAgrinioSantaRun

Συνδιοργάνωση : Δήμος Αγρινίου, UnbrokenGym – ΦιλαθλητικόςΣύλλογοςΑγρινίουScoufakisuburbancoffeehouse ,EΛΕΠΑΠΑγρινίου, ΣύλλογοςΕθελοντώνΑιμοδοτώνΑγρινίου.

Η γιορτή που έγινε θεσμός και σε ξεσήκωσε έρχεται και φέτος να σε σηκώσει από την καρέκλα σου και να σε βγάλει από την καθημερινότητα σου.Το AgrinioSantaRun επιστρέφει στις 29 Δεκεμβρίου 2021 πιο οργανωμένο και μεγαλύτερο από ποτέ!!!Χρηματικά έπαθλα για τους 3 πρώτους της κάθε κατηγορίας που θα τερματίσουν, ηλεκτρονική χρονομέτρηση, δώρα για τα παιδιά, ζωντανή μουσική με την καλύτερη μπάντα της πόλης,BluesDiaries!!!

Και ο σκοπός φέτος; Διπλός!!!

Τρέξε για τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ και για την αξία της Αιμοδοσίας!!!

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Πλατεία Δημοκρατίας

Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα σε όλη την πόλη από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου

Σάββατο , 1 Ιανουαρίου 2022

Εορτασμός της 1ης του νέου έτους.

Τέλεση Δοξολογίας στον Ι.Ν Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου.

Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου