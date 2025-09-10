Αγρίνιο: Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη – Χωρίς αυξήσεις σε βασικά προϊόντα

Καμία αύξηση στα σχολικά είδη στο Αγρίνιο, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με τις τιμές και τις μειώσεις να βρίσκονται στα περσινά επίπεδα σε ορισμένα προϊόντα στα βιβλιοπωλεία της πόλης.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Τα τελευταία χρόνια ο Σεπτέμβριος είναι από τους δυσκολότερους μήνες του έτους, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σημαίνει για τους γονείς ότι πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Φέτος όμως οι γονείς δεν πρόκειται να ξεφύγουν από τον προϋπολογισμό τους, διότι για οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες!

Οι λίστες των δασκάλων και των καθηγητών βγαίνουν πάντα μετά την επίσημη έναρξη των σχολείων, αλλά δεν αναμένεται προβληματίσουν περισσότερο τους γονείς, διότι ό,τι και αν συμπεριλαμβάνουν η τιμή των προϊόντων δεν έχει αυξηθεί, απεναντίας μάλιστα υπάρχουν και κάποια σχολικά είδη, ελάχιστα βέβαια, που η τιμής τους μειώθηκε!

Παράλληλα, η γκάμα των προϊόντων των βιβλιοπωλείων είναι μεγάλη και απευθύνεται σε όλα τα βαλάντια, ενώ την ίδια στιγμή οι επαγγελματίες του κλάδου μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» τόνισαν πως οι γονείς πρέπει να επιμένουν περισσότερο στην έρευνα αγοράς και να μην εστιάζουν τόσο πολύ στην διαφήμιση, αλλά στην ουσία, ώστε να μπορούν να έχουν συμπέρασμα βάσει της δικής τους κρίσης και έτσι να μπορούν να εξασφαλίζουν φθηνά και παράλληλα ποιοτικά προϊόντα για τα παιδιά τους.

Πάντως οι βιβλιοπώλες στο Αγρίνιο απορούν με τα ρεπορτάζ κεντρικών μέσων ενημέρωσης που μιλούν για μεγάλες αυξήσεις στα σχολικά και διαβεβαιώνουν πως τέτοια εικόνα δεν υπάρχει στα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου.

Ο Παναγιώτης Μαργαρίτης τόνισε: «Oι τιμές στα σχολικά είδη είναι ακριβώς στα περσινά επίπεδα, δεν υπάρχει καμία αύξηση, ενώ μπορώ να πω ότι υπάρχουν και κάποιες μικρές μειώσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μιλήσουμε για ανατίμηση.

Ο κόσμος καλό είναι να στηρίξει τα μικρομάγαζα της πόλης και να μην πηγαίνει στα πολυκαταστήματα, διότι εκεί δεν προμηθεύεται ποιοτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να έρχονται μετά στα τοπικά μαγαζιά, αλλά νωρίτερα να έχει δώσει τζάμπα λεφτά. Από το απλό μολύβι, το απλό το τετράδιο και το σπιράλ με το σκληρό εξώφυλλο μέχρι και τα σακίδια, τις κασετίνες και τα σακίδια με ρόδες δεν αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι απολύτως τίποτε.

Οι κασετίνες ξεκινούν από 1,5 ευρώ και φτάνουν μέχρι και 14 ευρώ, τα σακίδια ξεκινούν από 10 ευρώ και φτάνουν και τα 25 ευρώ, αλλά υπάρχουν και οι σάκες με ρόδες που είναι στα 45 ευρώ, αλλά καμία αύξηση δεν υπάρχει σε κανένα προϊόν. Οι λίστες των δασκάλων και των καθηγητών δεν έχουν βγει, αυτό γίνεται μετά την έναρξη του σχολείου, αλλά θεωρώ πως δεν θα ζητηθούν πολλά πράγματα. Μπορεί να υπάρχει δηλαδή λίστα με 25 ευρώ, με 40 ευρώ και 50 ευρώ, αλλά είναι και θέμα τάξης, άλλα θα ζητήσει η νηπιαγωγός και άλλα ο δάσκαλος στο δημοτικό».

Ο Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος ανέφερε: «οι γονείς και οι μαθητές σίγουρα δεν θα συναντήσουν ότι έχει διαμηνυθεί από εφημερίδα πανελλαδικής κλίμακας, όπου δεν κατάλαβα πως προέκυψε από έρευνά της η αύξηση της τιμής στα σχολικά είδη.

Οι τιμές αυτές που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες δεν υπάρχουν. Οι γονείς και οι μαθητές σίγουρα δεν θα βρουν τα κοστολόγια που λέγονται τις τελευταίες ημέρες και είναι έως και 500% πάνω από τις τιμές που θα βρουν στα ράφια και στις προθήκες των βιβλιοχαρτοπωλείων που λειτουργούν, όπως ξέρω. Δηλαδή όχι μόνο δεν υπήρξαν αυξήσεις στα σχολικά είδη, αλλά υπήρξαν και μειώσεις το τελευταίο διάστημα. Στα γραφικά οι τιμές υπήρξαν αμετάβλητες ή αν υπήρξαν ελάχιστες αυξήσεις απορροφήθηκαν από τους επαγγελματίες και αυτό το λέω μετά λόγου ευθύνης.

Στα προϊόντα χάρτου υπήρξε μεγάλη μείωση το τελευταίο διάστημα, λ.χ. στο χαρτί για το φωτοτυπικό μηχάνημα. Σε κάποια είδη υπήρξαν ελάχιστες αυξήσεις σε προϊόντα χάρτου, μόνο και μόνο γιατί πρέπει να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά αυτό να επισημάνω ότι είναι πολύ περιορισμένο, μεμονωμένο θα πω. Οι τιμές είναι αμετάβλητες παντού. Αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ σε μέσο πανελλαδικής εμβέλειας ότι οι τιμές των σακιδίων είναι από 60 ευρώέως και 120 ευρώ για παιδί γυμνασίου. Αυτό μου είναι αδιανόητο, διότι τα σακίδια που διακινούνται στην ελληνική αγορά και είναι ασφαλή και επώνυμα δεν ξεπερνούν τα 50 ευρώ. Δεν έχουμε ακόμη τη λίστα των καθηγητών και των δασκάλων, αλλά οι τιμές δενέχουν αυξηθεί σε καμία περίπτωση, συνεπώς ότι και αν ζητηθεί οι τιμές είναι αμετάβλητες, ότι ίσχυε πέρυσι ισχύει και φέτος».

Ο Δημήτρης Τσιούφης σημείωσε: «οι τιμές είναι ίδιες με πέρυσι και στα τετράδια και στα αναλώσιμα που χρησιμοποιούν τα παιδιά, ίσως μάλιστα είναι και καρμπόν με τις περσινές.

Στα αναλώσιμα οι τιμές είναι απαράλλακτες σε σχέση με πέρυσι και από εκεί και έπειτα σχετίζονται ανάλογα την ποιότητα και την μάρκα. Ένα τετράδιο δηλαδή μπορεί να κοστίζει από 60 λεπτά μέχρι και 1,80, ανάλογα την ποιότητα. Θα ικανοποιήσουμε και τον πελάτη που θέλει κάτι οικονομικό και αυτός που θέλει την μάρκα, αλλά στα σχολικά είδη δεν άλλαξαν φέτος οι τιμές, δεν υπάρχουν αυξήσεις».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»