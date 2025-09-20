Αγρίνιο: «Στα θρανία» οι ελαιοτριβείς και οι ελαιοπαραγωγοί για πλήθος θεμάτων που τους αφορούν – Ημερίδα στο Επιμελητήριο

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελαιουργείων - ΠΑΣΕΛ, με την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και των εθνικής εμβέλειας φορέων του ελαιοκομικού τομέα, όπως η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ) και η Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς (ΦΙΛΑΙΟΣ), πραγματοποίησε σήμερα στο Αγρίνιο ημερίδα ενημέρωσης των ελαιοτριβέων στις πρωτεύουσες βασικών ελαιοπαραγωγικών νομών με στόχο την ενημέρωση όλων των ιδιοκτητών και στελεχών ελαιουργείων καθώς και των ελαιοπαραγωγών.

Αντίστοιχες ημερίδες με αυτή του Αγρινίου πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν στην Λαμία, τον Πολύγυρο και την Τρίπολη!

Ο ΠΑΣΕΛ προχώρησε στην πρωτοβουλία ενημέρωσης και γενικότερης ενίσχυσης του κλάδου των ελαιοτριβέων, της επεξεργασίας και παραγωγής ελαιολάδου, αλλά ταυτόχρονα και των ελαιοπαραγωγών, με παράλληλους στόχους την καταγραφή των συλλογικών προβλημάτων, την ενημέρωση για θέματα ορθών γεωργικών πρακτικών και κινδύνων από επιμολυντές (MOSH-MOAH κλπ), τις διαδικασίες βελτίωσης της ποιότητας, τις αλλαγές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της παραγωγής και διακίνησης ελαιολάδων (ηλεκτρονική διακίνηση-ψηφιακό δελτίο αποστολής/διακίνησης, καταχωρήσεις στο ελαιοκομικό μητρώο κλπ), την αξιοποίηση του αγροτουρισμού και την θεσμοθέτηση (από το Υπ. Τουρισμού) της αναγνώρισης επισκέψιμων ελαιουργείων κλπ.

Τα ελαιοτριβεία αποτελούν βασικό πυλώνα της αγροτικής και αγροδιατροφικής οικονομίας της χώρας μας. Δεν είναι μόνο εγκαταστάσεις επεξεργασίας ελιάς, αλλά και κόμβοι τεχνογνωσίας, πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέσα από τη διαρκή αναβάθμιση της τεχνολογίας, της ποιότητας παραγωγής και των περιβαλλοντικών πρακτικών, τα σύγχρονα ελαιοτριβεία μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο ελληνικό ελαιόλαδο, ενώ πολλά έχουν παράλληλη δραστηριότητα και τυποποίησης, εμπορίας και εξαγωγής ελαιολάδων.

Στην ημερίδα αναπτύχτηκαν θέματα για τις αλλαγές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της παραγωγής και διακίνησης ελαιολάδων (ηλεκτρονική διακίνηση-ψηφιακό δελτίο αποστολής/διακίνησης, καταχωρήσεις στο ελαιοκομικό μητρώο κλπ), θέματα για τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των ελαιοτριβείων, με έμφαση στην μεγιστοποίηση της παραγόμενης ποσότητας ελαιολάδου υψηλής ποιότητας. Αναπτύχθηκαν επίσης ζητήματα για τις ποιοτικές προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις ποιότητας, καθώς και τις τυποποιητικές και τις εξαγωγικές ευκαιρίες ΠΟΠ-ΠΓΕ - βιολογικών ελαιολάδων, την ιχνηλασιμότητα και τις σημάνσεις των προϊόντων, την θεσμοθέτηση της αναγνώρισης επισκέψιμων ελαιουργείων και αξιοποίησης του αγροτουρισμού, τις περιβαλλοντικές πρακτικές και την διαχείριση – αξιοποίηση των υποπροϊόντων και τέλος για την στήριξη μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, αλλά και τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των ελαιοτριβείων.