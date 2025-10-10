Αγρίνιο: Στα σκαριά νέο μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης - Που προβλέπεται να δημιουργηθεί

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες επενδύουν σε έργα αντλησιοταμίευσης, με ένα νέο μεγάλο έργο, αυτή την φορά στο Αγρίνιο, να βρίσκεται στα σκαριά.

Όπως προκύπτει από την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, το έργο θα κατασκευαστεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στους Δήμους Θέρμου & Αγρινίου στις Δημοτικές Ενότητες Θέρμου και Παραβόλας και θα είναι με μέγιστη απορροφούμενη ισχύ 350 MW και μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ 402 MW. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία Aqua Resistance.

Ειδικότερα, στο έργο ανλτησιοταμίευσης στη θέση ‘ΣΚΑΛΟΥΛΑ’ προβλέπεται η κατασκευή άνω ταμιευτήρα (άνω δεξαμενή) σε θέση περίπου 1,9 χλμ. βορειοανατολικά της λίμνης Τριχωνίδας, η κατασκευή υπόγειου σταθμού παραγωγής/άντλησης και υποσταθμού σε απόσταση περί τα 900 μ. από την βόρεια όχθη της λίμνης και η κατασκευή της κάτω δεξαμενής σε απόσταση 200 μ. από την λίμνη.

Αναλυτικοτερα, το έργο αποτελείται από:

Άνω Ταμιευτήρα, έκτασης 225 στρ., ο οποίος είναι τύπου RCC (κατασκευασμένος από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα) προβλέπεται να κατασκευαστεί σε υψόμετρο +435 μ..

Σύστημα Προσαγωγής του νερού μέσω σήραγγας συνολικού μήκους 1.899 μ.. Το σύστημα προσαγωγής συνδέει την Άνω Δεξαμενή με την Κάτω Δεξαμενή. Θα λειτουργεί με διττό τρόπο: ως αγωγός προσαγωγής ή ως αγωγός κατάθλιψης ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας των αναστρέψιμων μονάδων (παραγωγή ή άντληση αντίστοιχα). Για την αντιπληγματική προστασία του συστήματος, προτείνονται ανάντη και κατάντη φρέαρ ανάπαλσης.

Σταθμό Άντλησης-Παραγωγής με τον κύριο και βοηθητικό Η/Μ εξοπλισμό. Ο Σταθμός Άντλησης – Παραγωγής προτείνεται περί τα 900 μ.από την όχθη της λίμνης Τριχωνίδα και είναι υπόγειος-υπόσκαφος. Η πρόσβαση στο εργοστάσιο γίνεται μέσω υπόγειων σηράγγων. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του κτιρίου σε κάτοψη είναι 63,8 x 21,28 μ. και το μέγιστο συνολικό ύψος του είναι ~18,10 μ.. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς (με ταυτόχρονη λειτουργία όλων των μονάδων) είναι 402 MW.

Κάτω Ταμιευτήρας έκτασης 166 στρ, ο οποίος είναι τύπου RCC (κατασκευασμένος από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα) προβλέπεται να κατασκευαστεί σε υψόμετρο +33 μ.. Η πτώση στάθμης του νερού της λίμνης από την πρώτη άντληση θα είναι 0,05 μ..

Όσον αφορά τα συνοδά έργα, προβλέπεται να γίνει ηλεκτρική διασύνδεση του έργου με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα θα πραγματοποιηθεί μέσω νέας υπόγειας γραμμής μεταφοράς 400 kV, μήκους περίπου 432 μ, η οποία θα εκκινεί από νέο Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης 15/400 kV, ο οποίος θα ανεγερθεί εντός της ζώνης του έργου και θα συνδεθεί με την υφιστάμενη εναέρια γραμμή μεταφοράς 400 kV.

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή υποσταθμού GIS 15/400 kV, πλήρως αυτοματοποιημένου, 4 μετασχηματιστών ισχύος ικανότητας ~160 MVA έκαστος, συνδέσεων με 400 kV γραμμές μεταφοράς και η κατασκευή συστήματος προστασίας, διακοπής, ζεύξης και παρακολούθησης.

Το συνολικό κόστος επένδυσης υπολογίζεται σε 1,3 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ypodomes.gr