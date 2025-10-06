Αγρίνιο: Στα χέρια της αστυνομίας μέλος σπείρας που «ρήμαζε» ηλικιωμένους στη Θράκη

Στο Αγρίνιο εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας από τους βασικούς δράστες σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους στη Θράκη, με τηλεφωνικές απάτες και κλοπή κοσμημάτων και χρυσών λιρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής εξιχνιάστηκαν έξι υποθέσεις απατών που διαπράχθηκαν σε βάρος ηλικιωμένων σε περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για τα αδικήματα αυτά.

Η δράση των απατεώνων περιλάμβανε τηλεφωνικές απάτες και παραπλάνηση των θυμάτων, με σκοπό την αποκόμιση χρημάτων, κοσμημάτων και άλλων τιμαλφών. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και την πλήρη εξιχνίαση των υποθέσεων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής σε συνεργασία με αστυνομικούς των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν έξι υποθέσεις απατών που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 22-9-2025 έως 2-10 2025 σε βάρος ηλικιωμένων ημεδαπών, σε περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου.

Συνελήφθησαν την 3-10-2025 στο Αγρίνιο και στον Πειραιά, δύο ημεδαποί – μέλη εγκληματικής συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει επίσης δύο ημεδαπούς συνεργούς τους και δύο άγνωστους δράστες κατηγορούμενους για τα ίδια αδικήματα.

Ειδικότερα, προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία την 2-10-2025 στην Κομοτηνή, ηλικιωμένη ημεδαπή δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο δράστη, ο οποίος προσποιούμενος τον κτηματομεσίτη, με πρόσχημα την οφειλή χρημάτων στην εφορία κατάφερε να την εξαπατήσει, πείθοντάς την να παραδώσει κοσμήματα και χρυσές λίρες μεγάλης αξίας σε συνεργό του, ο οποίος έχοντας ρόλο εισπράκτορα μετέβη στην οικία της και παρέλαβε τα συμφωνηθέντα.

Έπειτα από επιστάμενες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ανωτέρω δράστη – εισπράκτορα, ο οποίος όπως προέκυψε χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που είχε μισθώσει ο δεύτερος δράστης μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης και παρέλαβε τα ανωτέρω συμφωνηθέντα.

Κατόπιν έκδοσης σχετικών αναζητήσεων από τους παραπάνω αστυνομικούς, εντοπίστηκαν την 3-10-2025 στο Αγρίνιο και στο Πειραιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου αντίστοιχα οι δύο δράστες και συνελήφθησαν.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής σε συνεργασία με αστυνομικούς των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας προέκυψε ότι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, οι συλληφθέντες ενεργώντας κατά περίπτωση είτε κατά μόνας είτε από κοινού με διαφορετικές συνθέσεις με δύο ακόμα ημεδαπούς συνεργούς τους τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, παρέλαβαν κοσμήματα, χρήματα και τιμαλφή από πέντε ακόμη ηλικιωμένους τους οποίους νωρίτερα είχαν καλέσει τηλεφωνικά οι άγνωστοι συνεργοί τους, οι οποίοι παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή και χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα κατάφεραν να τους εξαπατήσουν, πείθοντάς τους να παραδώσουν στους δύο συλληφθέντες τα συμφωνηθέντα.

Στην κατοχή των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και δύο εκ των αφαιρεθέντων χρυσών λιρών οι οποίες αποδόθηκαν στην δικαιούχο τους.

Ο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ροδόπης.