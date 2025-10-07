Αγρίνιο: Στα χέρια της Αστυνομίας φυγόποινος για απάτη με καταδικαστική απόφαση κάθειρξης έξι ετών

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε στο Αγρίνιο φυγόποινος για απάτη με καταδικαστική απόφαση κάθειρξης έξι ετών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί της Δευτέρας (6.10.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαμίας, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης έξι ετών και χρηματική ποινή 1.200 ευρώ για απάτη.