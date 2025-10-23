Αγρίνιο: Στα χέρια της Άμεσης Δράσης άνδρας με στιλέτο

Στα χέρια της Άμεσης Δράσης βρέθηκε ένας άνδρας στο Αγρίνιο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου στιλέτο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ της Τετάρτης (22.10.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, τύπου στιλέτο.