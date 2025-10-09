Αγρίνιο: Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο - Στο νοσοκομείο νεαρός ντελιβεράς

Αγρίνιο: Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο - Στο νοσοκομείο νεαρός ντελιβεράς
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:15 το πρωί στο κέντρο του Αγρινίου, οδηγώντας στον τραυματισμό νεαρού ντελιβερά.

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη συμβολή των οδών Κακκαβιάς και Ι. Σταΐκου, δίκυκλο που οδηγούσε νεαρός διανομέας εταιρείας ταχυμεταφορών συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο. Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνά η Τροχαία Αγρινίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Υπεγράφη η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Η προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ

Υπεγράφη η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Η προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ

Μετά από δύο χρόνια πολέμου, υπεγράφη την Πέμπτη (9/10) η συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

09 Οκτ 2025

Ετικέτες: Αγρίνιο, ντελιβερας, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;