Αγρίνιο: Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο - Στο νοσοκομείο νεαρός ντελιβεράς

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:15 το πρωί στο κέντρο του Αγρινίου, οδηγώντας στον τραυματισμό νεαρού ντελιβερά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη συμβολή των οδών Κακκαβιάς και Ι. Σταΐκου, δίκυκλο που οδηγούσε νεαρός διανομέας εταιρείας ταχυμεταφορών συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο. Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνά η Τροχαία Αγρινίου.