Αγρίνιο: Σοβαρό τροχαίο στην Ερμίτσα – Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο ανάμεσά τους κι ένα παιδί

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης (18.11.2025) στην περιοχή της Ερμίτσας, κοντά στη γέφυρα, στην εθνική οδό Αγρινίου–Αντιρρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας, ενώ η Τροχαία Αγρινίου προχώρησε στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες: