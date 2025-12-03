Αγρίνιο – Σωτήρης Παρίσης: «Καλούμε όλους να στηρίξουν έμπρακτα τις μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις»

Με αγωνιστική συμμετοχή του κόσμου πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο, η εκδήλωση – συζήτηση του ΚΚΕ με ομιλητή τον Σωτήρη Παρίση και θέμα «22ο Συνέδριο ΚΚΕ – Κόμμα δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον σοσιαλισμό!».

Την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη εργαζόμενοι και πολίτες κάθε ηλικίας βρέθηκαν στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Τομεακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο Σωτήρης Παρίσης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος ανέλυσε τις θέσεις και τους στόχους του Κόμματος ενόψει του 22ου Συνεδρίου.

Κατά την ομιλία του ο κ. Παρίσης εστίασε στις μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις που συμβαίνουν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες, αναφέροντας ότι «Δεκαετίες είχαμε να ζήσουμε αυτή την στιγμή, χιλιάδες τρακτέρ, αγροτών, κτηνοτρόφων, ανθρώπων που παλεύουν κάθε μέρα με τη γη, που παλεύουν για να μείνουν στον τόπο τους, που παλεύουν για τις αυξήσεις στις βασικές πρώτες ύλες, να βγαίνουν στον δρόμο οργανωμένοι κατά τις ομοσπονδίες τους και τους αγροτικούς τους συλλόγους. Καλούμε και το λαό, τα υπόλοιπους μαζικούς φορείς στα συνδικάτα να δείξουν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους απέναντι, σε αυτό το μεγάλο αγώνα που τώρα ξεκινά αυτές τις μέρες. Ήδη και εδώ στην περιοχή υπάρχουν μια σειρά από αποφάσεις των αγροτικών συλλόγων που θα ξεκινήσουν με βασικές κινητοποίησεις τις επόμενες ημέρες».

Το ενδιαφέρον και η ενεργή παρουσία του κόσμου έδωσαν ιδιαίτερο παλμό στη συζήτηση, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για συνέχιση του διαλόγου γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα του κινήματος και της εποχής.

Δείτε φωτογραφίες: