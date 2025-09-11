Αγρίνιο: Σμπαράλια Ι.Χ. σε τροχαίο στον κόμβο Σταδίου – Σώοι οι επιβαίνοντες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου 2025, λίγο μετά τις 8:00, κοντά στον κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, με αυτοκίνητο να γίνεται κυριολεκτικά σμπαράλια και τους επιβαίνοντες να βγαίνουν σώοι

Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν με κατεύθυνση προς το Αγρίνιο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν δύο νεαροί, ηλικίας περίπου 20 ετών, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν. Οι επιβάτες, Ρομά στην καταγωγή, κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το όχημα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του περιστατικού.

Τα ακριβή αίτια της εκτροπής διερευνώνται από την Τροχαία Αγρινίου.