Αγρίνιο: Σιωπηρή διαμαρτυρία για τον Μάριο στην κεντρική πλατεία – Η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή

Κύμα συγκίνησης και αγωνίας έχει κατακλύσει το Αγρίνιο, καθώς πολίτες ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν σιωπηρή διαμαρτυρία για τον 18χρονο Μάριο, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε αυθόρμητα από ευαισθητοποιημένους δημότες που επιθυμούν να στηρίξουν την οικογένεια και να ζητήσουν άμεσα λύση για τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο μεταμοσχεύσεων στο εξωτερικό.

Ο Μάριος, που πάσχει από το σύνδρομο Alagille, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του.

Παρά τον πλήρη προμεταμοσχευτικό έλεγχο, δεν εντάχθηκε στη λίστα μεταμόσχευσης, ενώ –σύμφωνα με την οικογένειά του– δύο επείγοντα αιτήματα για μεταφορά του στο εξωτερικό απορρίφθηκαν από τον ΕΟΜ.

«Ο Μάριος δεν χρειάζεται χρήματα· χρειάζεται την έγκριση για να φύγει άμεσα στο κέντρο που μπορεί να του σώσει τη ζωή», αναφέρουν ενεργοί πολίτες σε αναρτήσεις τους, καλώντας τη τοπική κοινωνία να στηρίξει τον αγώνα του.

Στο πλευρό του μαθητή βρίσκεται και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, όπου φοίτησε πριν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς εκφράζουν δημόσια τη συμπαράστασή τους, ευχόμενοι να επιστρέψει σύντομα υγιής στην οικογένεια και στους φίλους του.

Η σιωπηρή διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στις 6:00 το απόγευμα, στην Πλατεία Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσει πορεία προς το σπίτι του Μάριου, ως ένδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης.

Οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα σε κάθε πολίτη να δώσει το «παρών», στέλνοντας μήνυμα πως η κοινωνία του Αγρινίου δεν μένει αμέτοχη στον αγώνα ενός παιδιού που «η ζωή του κρέμεται από μία κλωστή».

