Αγρίνιο: «Σιγοκαίνε» τα καυσόξυλα – Σταθερές τιμές, χαμηλή η αγοραστική δύναμη

Στην τοπική αγορά του Αγρινίου η ζήτηση για καυσόξυλα άρχισε μόλις την τελευταία περίοδο, με αφορμή την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή προ μικρού χρονικού διαστήματος.

Οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες εδώ και τέσσερα χρόνια και όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου είναι οι καλύτερες στην Ελλάδα. Διαθέσιμες είναι δέκα διαφορετικές ποικιλίες ξύλων, τοποθετημένες ξεχωριστά βάσει νόμου, με τους καταναλωτές να έχουν το δικαίωμα της επιλογής, το δικαίωμα δηλαδή να αγοράζουν ακόμη και μισό κυβικό από κάθε ποικιλία. Με το που πληρώθηκε κόσμος, έσπευσε να ρωτήσει για τις τιμές και να κάνει τις πρώτες παραγγελίες, παρότι τα οικονομικά δεδομένα της τοπικής κοινωνίας παραμένουν «στενά».

Έτσι, η ζήτηση στρέφεται κυρίως προς τις φθηνότερες επιλογές, όπως η ρίζα ελιάς, η πορτοκαλιά, τα πεύκα και ο ευκάλυπτος, ενώ η ελιά, η δρυς και το πουρνάρι ακολουθούν στις προτιμήσεις.

Οι περισσότεροι καταναλωτές προμηθεύονται μικρές ποσότητες ή τσουβάλια αν και ουσιαστικά τα τσουβάλια κοστίζουν περισσότερο αν συνυπολογίσει κανείς και τις συχνές μετακινήσεις καταναλωτών για την προμήθειά τους.

Ο κόσμος παραμένει «κουμπωμένος» οικονομικά και το μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι κατά την εορταστική περίοδο αναμένεται να αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον, γεγονός ωστόσο που δεν εγγυάται ότι η κινητικότητα θα διαρκέσει πολλές ημέρες. Πάντως, διαπιστώνεται ότι οι πελάτες που προμηθεύονταν μεγάλες ποσότητες καυσόξυλων για ολόκληρο τον χειμώνα έχουν εκλείψει και αυτό είναι αποτέλεσμα της παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας που επικρατεί.

Η «Συνείδηση» συνομίλησε με αρκετούς εμπόρους της περιοχής και κοινή διαπίστωση τους ήταν ότι η κακοκαιρία λειτούργησε θετικά, ως ένα βαθμό, για τον κλάδο. Όσον αφορά τιμές , εκτιμούν ότι παραμένουν στα ίδια επίπεδα εδώ και τέσσερα τουλάχιστον χρόνια.

Ο Κώστας Φοντούλης ανέφερε: «Η ζήτηση ξεκίνησε την τελευταία περίοδο με την έναρξη της κακοκαιρίας στην περιοχή μας. Οι τιμές είναι ακριβώς ίδιες εδώ και

τέσσερα χρόνια, ξεκινούν δηλαδή από τα 70 ευρώ το κυβικό και φτάνουν ως και τα 100 ευρώ το κυβικό. Στο Αγρίνιο έχουμε τις καλύτερες τιμές που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Οι ποικιλίες των ξύλων που υπάρχουν στην τοπική αγορά είναι 10 και ο καθένας επιλέγει ότι επιθυμεί. Μπορεί δηλαδή να αγοράσει ένα κυβικό από κάθε ποικιλία ή μισό κυβικό από την μια ποικιλία και μισό κυβικό από την άλλη ποικιλία, ενώ βάση του νόμου είναι τοποθετημένα ξεχωριστά τα ξύλα της κάθε ποικιλίας.

Μόλις ο κόσμος πληρώθηκε «ξεκουμπώθηκε» και έσπευσε να ρωτήσει για τις τιμές των ξύλων, και να κάνει την παραγγελία του. Τα οικονομικά δεδομένα της τοπικής κοινωνίας είναι πολύ περιορισμένα και αυτό φαίνεται ακόμη και στην προμήθεια των ξύλων του. Οι περισσότεροι επιλέγουν να προμηθευτούν τα φθηνά ξύλα, την ρίζα ελιάς δηλαδή, την πορτοκαλιά, τα πεύκα και ξύλα από ευκάλυπτο, ενώ πολύ μετά έρχεται σε προτίμηση η ελιά η δρυς και τα πουρνάρια.

Ο κόσμος κατά κανόνα προμηθεύεται μικρές ποσότητες ξύλων, ενώ οι περισσότεροι αγοράζουν τσουβάλια και σάκους με ξύλα. Τα τσουβάλια για προσάναμμα

κοστίζουν 5 ευρώ, ενώ τα τσουβάλια με ξύλα για την σόμπα και το τζάκι κοστίζουν 7 ευρώ και 10 ευρώ κοστίζουν τα τσουβάλια με τα ακριβότερα ξύλα.

Είναι πρακτικό να προμηθευτείς σάκο με ξύλα, αλλά ουσιαστικά κοστίζει περισσότερο γιατί καταναλώνεις καύσιμα για να έρθεις να το πάρεις, καθώς χωράει ο σάκος με τα ξύλα στο πορτμπαγκάζ, και κυρίως όποιος αγοράζει σάκους έρχεται σίγουρα δύο με τρεις φορές την εβδομάδα αν θέλει να καίει το τζάκι του ή η σόμπα του συνέχεια. Προτιμότερο είναι να προμηθευτείς μια φορά τα κυβικά ξύλων που έχεις ανάγκη, αλλά η οικονομική δυσχέρεια των Αγρινιωτών είναι παντού δυστυχώς.

Το ενθαρρυντικό για εμάς που δουλεύουμε τα ξύλα είναι ότι την εορταστική περίοδο θα αυξηθεί η ζήτησή τους, αλλά ο κόσμος είναι τόσο «κουμπωμένος» λόγω οικονομικής αδυναμίας που η κινητικότητα αυτή δεν αποκλείεται να αφορά μόνο μια δύο ημέρες ή το πολύ τρις για τα Χριστούγεννα και τόσες επίσης ημέρες για τη Πρωτοχρονιά. Δεν υπάρχουν πλέον οι πελάτες και η οικονομική δυνατότητα στον κόσμο που έπαιρναν ξύλα για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως επίσης έχουν εκλείψει εδώ και χρόνια και οι πελάτες που έπαιρναν ξύλα για όλο το χειμώνα και αυτό συμβαίνει λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που υπάρχει».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»