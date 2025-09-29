Αγρίνιο: Σφοδρή αντίδραση Πιστιόλα για την αύξηση 300% στα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας

Σφοδρή αντίδραση εκφράζει ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγρίνιο Ψηλά», Κώστας Πιστιόλας, με αφορμή την απόφαση για αύξηση 300% στα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας στο Αγρίνιο.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του, η Δημοτική Αρχή προχώρησε «μονομερώς» σε αύξηση των προστίμων από τα 10 στα 30 ευρώ, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή διάλογο. Παράλληλα, θέτει καίρια ερωτήματα: «Ποιος το αποφάσισε; Πότε; Ποιος το ψήφισε; Και κυρίως: ποιος ενημερώθηκε;».

Ο κ. Πιστιόλας κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι «έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα», υπογραμμίζοντας πως σε μια πόλη με μειωμένες θέσεις στάθμευσης, δυσλειτουργικό και κοστοβόρο σύστημα διαχείρισης, αλλά και με νοικοκυριά που δοκιμάζονται οικονομικά, η απόφαση αυτή αποτελεί «άδικη και δυσβάστακτη επιβάρυνση για τους πολίτες».

Η παράταξη «Αγρίνιο Ψηλά» ξεκαθαρίζει ότι θα αντιδράσει δυναμικά, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να ανακαλέσει άμεσα την επίμαχη ρύθμιση.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Πιστιόλας αναφέρει:

«300% αύξηση στα «ραβασάκια» της Δημοτικής Αστυνομίας στο Αγρίνιο!

Ποιος το αποφάσισε; Πότε; Ποιος το ψήφισε; Και κυρίως: ποιος ενημερώθηκε;

Η Δημοτική Αρχή, δείχνει να έχει χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα.

Σε μια πόλη που η ίδια επιλέγει να μειώσει τις ούτως ή άλλως δυσεύρετες θέσεις στάθμευσης, που εξοστρακίζει τα οχήματα, άγνωστο που, σε μια πόλη που το χρυσοπληρωμένο σύστημα λειτουργεί όταν θέλει και δείχνει άλλα ‘ντ’ άλλων, σε μια πόλη που μεγάλο μέρος των κατοίκων δυσκολεύεται στις βασικές υποχρεώσεις της οικογένειας… η Δημοτική Αρχή, μετά τις μαζικές κατασχέσεις λογαριασμών, χωρίς μάλιστα προηγούμενη ειδοποίηση, επιφύλαξε τώρα νέα μεγάλη έκπληξη: αποφάσισε μόνη της και διέταξε το πρόστιμο να ανέλθει από τα 10 ευρώ στα 30!

Σαφώς και ως παράταξη αυτό δεν θα το αφήσουμε έτσι…

Ελπίζω όσοι είχαν τη φαεινή ιδέα να το ξανασκεφτούν και να το μαζέψουν….»