Αγρίνιο: Σεμινάριο υποκριτικής με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Αντώνη Καφετζόπουλο

Ένα 5ώρο θεωρητικό σεμινάριο υποκριτικής στο Αγρίνιο, σε μορφή διάλεξης με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Αντώνη Καφετζόπουλο, έρχεται να φιλοξενήσει το Μικρό Θέατρο, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ουσιαστικό σεμινάριο υποκριτικής το οποίο θα λειτουργήσει ως βασικό γλωσσάρι της τέχνης του θεάτρου και της ενασχόλησή τους με αυτή..

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος, με την εμπειρία του, την τεχνική του και τη γνώση του, θα μοιραστεί ιδέες για τη θέση και τη βαρύτητα του χαρακτήρα στο σώμα του θεάτρου και της αφήγησης. Θα μιλήσει για τον χαρακτήρα. Αν έχει δομή: αρχή, μέση και τέλος. Ποια η ειδική βαρύτητα του «πρωταγωνιστικού ρόλου και τί συμβαίνει με τους «δεύτερους ρόλους», τους ανταγωνιστές και τους βοηθητικούς που κουβαλούν πληροφορίες.

Και μερικές απλές οδηγίες…(όπως λέει ο ίδιος):

Τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ηθοποιός.

Κατανόηση κειμένου, κατανόηση, κατανόηση!

Μην παρακάμπτετε ποτέ τη λογική!

«Μην παίζεις!»

Καμία οδηγία δεν είναι περιττή και καμία δεν είναι αρκετή.

Ερωτήσεις και απαντήσεις.

Και απαντήσεις σε ερωτήσεις που μπορεί και να μη γίνουν ποτέ.

Με αφορμή τον Ριχάρδο Γ΄ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, θα δούμε τι σημαίνει ο ρόλος του ρόλου, ο οποίος θα αναφερθεί ως παράδειγμα επιφανειακής μεταμόρφωσης του ηθοποιού σε ρόλο που προκαλείται από την αυτο-αναφορά του, προβάλλοντας ένα φανταστικό αποκρουστικό παρουσιαστικό που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει… εξαπάτηση!

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται με το θέατρο ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά και σε όσους τους ενδιαφέρει η τέχνη του θεάτρου.

Κόστος σεμιναρίου: 60 ευρώ

Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου: Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Ώρα: 15:00 έως 20:00 (5 ώρες)

Χώρος: Μικρό Θέατρο – Κέντρου 26 Αγρίνιο

Τηλ. επικοινωνίας -πληροφορίες: 2641046619

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κατερίνα Καραδήμα

Η αφίσα: