Αγρίνιο: Σεμινάριο «Διαβάζοντας με τα παιδιά» για εκπαιδευτικούς στο Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «Οδυσσέας» – ΕΟΠΑΕ, σε συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτ/νίας θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα: «Διαβάζοντας με τα παιδιά».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που υπογράφει η Επιστημονικά Υπεύθυνη Dr Αθανασία Δημητρίου, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Στόχοι του προγράμματος είναι η δημιουργική επεξεργασία μιας σειράς παιδικών βιβλίων διαφορετικής θεματολογίας (συναισθήματα, επικοινωνία, τέχνη, επιστήμες, διαφορετικότητα, φύλο, προσφυγικό) και η διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων με τη χρήση διαθεματικών και διεπιστημονικών μεθόδων. Μέσα από τη βιωματική κινητοποίηση της ομάδας και τις παράλληλες προτάσεις συγκεκριμένων σχεδίων εργασίας μετά την ολοκλήρωση οι εκπαιδευτικοί μπορούν αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα προτεινόμενα βιβλία στις τάξεις τους.

Συνολικά θα γίνουν 8 συναντήσεις.

Η διάρκειά της κάθε συνάντησης θα είναι 3 ώρες (17:00-20:00) και η ομάδα θα συναντιέται στον τρίτο όροφο του ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (Φλώρας Καραπαπά 3).

Η ομάδα θα έχει διάρκεια 4 μήνες και οι συναντήσεις θα γίνονται μία φορά ανά δεκαπέντε μέρες (κάθε 2η Τετάρτη) (Οκτώβριος 2025- Ιανουάριος 2026).

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα.

Υπεύθυνες ομάδας:

Κωστούλα Μάκη, Ψυχολόγος, MΑ, Ph.D, Επιστημονικό στέλεχος ΚΠ

Λαμπρινή Τραυλού, Ψυχολόγος, MSc, Επιστημονικό στέλεχος ΚΠ

Αιτήσεις μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr από Τρίτη 07/10/2025 έως και Παρασκευή 24/10/2025

Αίτηση-Σεμιναρίου-Εκπαιδευτικών

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κ.Π «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»: Φλώρας Καραπαπά 3 και Δημοτσελίου, στον τρίτο όροφο, στην αίθουσα Εκπαίδευσης.