Αγρίνιο: Σεμινάριο ΔΕΠΥ με αφορμή το βιβλίο "ΔΕΠΥράζει" του Φ. Παπαναστασίου
Οι Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ, το Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης “ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΚΡΟΒΑ” & το eidikospaidagogos.gr με αφορμή το βιβλίο “ΔΕΠΥράζει” του Δρ Φώτη Παπαναστασίου διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας – ΔΕΠΥ».
Διεξαγωγή: Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας – Αγρίνιο (Παπαστράτου 53, Αγρίνιο)
Ημερομηνία: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Διάρκεια: 12:00 – 14:00
Εισηγητής: Δρ Φώτης Παπαναστασίου (Ειδικός Παιδαγωγός – Συγγραφέας, MSc Σχολική Ψυχολογία, eidikospaidagogos.gr)
Κόστος: ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
(Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας – Απαιτείται κράτηση θέσης)
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Δήλωση συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο:
“ΔΕΠΥράζει” στο Αγρίνιο – Σεμινάριο για τη ΔΕΠΥ – Είσοδος Ελεύθερη
Στόχος του σεμιναρίου, είναι κατανοηθεί η φύση της ΔΕΠΥ Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις στρατηγικές αντιμετώπισης και παρέμβασης σε παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας τόσο στο σχολικό πλαίσιο όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον.
Το σεμινάριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.
Βιογραφικό Φώτης Παπαναστασίου
Ο Δρ Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός, αριστούχος απόφοιτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη σχολική ψυχολογία και είναι πιστοποιημένος θεραπευτής από τοHarvardUniversity.
Στο πλαίσιο της συνεχούςκατάρτισης και της ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον επιστημονικό χώρο της ειδικήςαγωγής, έχειπαρακολουθήσειεξειδικευμένασυνέδρια, ημερίδες, workshops και σεμινάριααπό κορυφαίαπανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Είναι ο συγγραφέας των bestsellers«ΜαθησιακέςΕυκολίες», «ΔΕΠΥράζει», «DyslexiaBox», «365-Γίνε πιο θετικός γονέας σε 365 ημέρες» που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο και «Μάθε Με (Βιβλίο 1 & 2)» που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.
Από το 2006 εργάζεται ως ειδικός παιδαγωγός σε τμήματα ένταξης και ειδικά δημοτικά σχολεία.
Έχει δουλέψει με τα παιδιά σε διαγνωστικό και θεραπευτικό πλαίσιο σε ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών, όπως στον Αυτισμό, στις Μαθησιακές Δυσκολίες, τη ΔΕΠΥ, κ.λπ. Πλέον διατηρεί το δικό του γραφείο θεραπειών στον Άλιμο και είναι Επιστημονικός Διευθυντής και Επόπτης σε έναν μεγάλο αριθμό Κέντρων Ειδικής Αγωγής.
Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και ημερίδες ως ομιλητής με θέματα που αφορούν την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, καθώς και τη σχολική ψυχολογία. Άρθρα και συνεντεύξεις του έχουν δημοσιευτεί σε πλήθος εφημερίδων, διεθνών επιστημονικών περιοδικών, ιστότοπων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών. Τα τελευταία χρόνια είναι συνεργάτης της ιατρικής εκπομπής «Υγεία πάνω απ’ όλα» στον ΑΝΤ1.
Official website: eidikospaidagogos.gr
Instagram: fotis_papanastasiou_official&eidikos_paidagogos
YouTube: ΕιδικόςΠαιδαγωγός
Facebook Page: EidikosPaidagogos