Αγρίνιο: Σε Ματαράγκα, Καινούργιο και Αγγελόκαστρο το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

Στα χοροστάσια των κοινοτήτων της Ματαράγκας, του Καινούργιου και του Αγγελοκάστρου συνεχίζει απόψε το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Αγρινίου.

Ώρα: 9:00 μ.μ. Ματαραγκιώτικο χοροστάσι |Πλατεία της κοινότητας Ματαράγκας

Συμμετέχουν τα συγκροτήματα:

Ιαπωνία: Λέσχη τυμπάνων του Λυκείου Sanyo, «Dan»

Ιταλία: Ομάδα Μουσικών και Κυματιστών Σημαιών «LeoniReali»

Λετονία: Λαϊκές χορευτικές ομάδες: «Jandāls» και «Mārupieši»,

Χορευτικό τμήμα Πολιτιστικού Συλλόγου Ματαράγκας

Ώρα: 9:00 μ.μ. Καινουργιώτικο χοροστάσι |Δημοτικό Γήπεδο της κοινότητας Καινούριου

Συμμετέχουν τα συγκροτήματα:

Κολομβία: Ομάδα λαϊκού χορού «CreaDanza»

Μεξικό: Φολκλορικό Μπαλέτο «Xidoo»

Βουλγαρία: Σοπικό (Shopski), μουσικό-χορευτικό σύνολο «RadiRadev»

Χορευτικό τμήμα Πολιτιστικού Συλλόγου Ματαράγκας

Ώρα: 9:00 μ.μ. Αγγελοκαστρίτικο χοροστάσι |Πλατεία της κοινότητας Αγγελοκάστρου

Συμμετέχουν τα συγκροτήματα:

Σερβία: Μουσικοχορευτικό σύνολο «Pećinci»

Ισπανία: Μουσικο-χορευτικό σύνολο «LosJateros»

Μολδαβία: Το Μουσικό-χορευτικό συγκρότημα «Moștenitorii»

Αύριο Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025, το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών φτάνει στο τέλος του. Η τελετή λήξης, την οποία παρουσιάζει η Έβελυν Τριανταφύλλου, θα ξεκινήσει στις 9:00 το βράδυ και σ’ αυτή θα συμμετέχουν όλα τα συγκροτήματα που πήραν μέρος στο Φεστιβάλ.