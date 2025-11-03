Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
Επικαιρότητα

Αγρίνιο: Σε λειτουργία ξανά το σιντριβάνι της κεντρικής πλατείας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Το επιδαπέδιο σιντριβάνι στην κεντρική πλατεία στο Αγρίνιο τέθηκε ξανά σε δοκιμαστική λειτουργία από χθες.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου είχαν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης του μηχανισμού του συντριβανιού, καθώς είχε υποστεί ζημιές στους εκτοξευτήρες του νερού από τα οχήματα που εφοδίαζαν τις επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής η εικόνα του εργοταξίου με το προστατευτικό πλέγμα γύρω – γύρω δεν έχει αλλάξει, ωστόσο εκτιμάται πως είναι θέμα χρόνου να φύγει και αυτό.

Πάντως με δεδομένο ότι τοποθετήθηκαν παγκάκια περιμετρικά του σιντριβανιού η διέλευση οχημάτων από το σημείο καθίσταται αδύνατη.

Δείτε φωτογραφίες:

