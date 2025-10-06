Αγρίνιο: Σε κωματώδη κατάσταση στη ΜΕΘ ο 49χρονος τραυματίας από το τροχαίο στη γέφυρα του Αχελώου

Σε κωματώδη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγρινίου ο 49χρονος που τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο, στην περιοχή των σφαγείων, κοντά στη γέφυρα του Αχελώου, το μεσημέρι της Κυριακής (5.10.25).

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός του οχήματος που βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για να μεταφερθεί, στη συνέχεια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη νοσηλευτική μονάδα.

Η κατάστασή του κρίθηκε από την αρχή κρίσιμη γι' αυτό και διασωληνώθηκε. Φέρει μεταξύ άλλων, αρκετά κατάγματα σε χέρια και πόδια τα οποία τα οποία θα αντιμετωπιστούν σε δεύτερο χρόνο, αναλόγως με την πορεία του.