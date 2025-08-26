Αγρίνιο: Σχολικά είδη συγκεντρώνονται στην Αγία Τριάδα για μαθητές σε ανάγκη

Μια πράξη αλληλεγγύης στο Ναό Αγίας Τριάδας στο Αγρίνιο, όπου συγκεντρώνονται σχολικά είδη για μαθητές σε ανάγκη.

 

Η ανακοίνωση:

Εν όψει της ενάρξεως του νέου σχολικού έτους 2025-2026 ο ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Αγρινίου συγκεντρώνει σχολικά είδη:
Τσάντες και κασετίνες, τετράδια, είδη γραφής, ζωγραφικής και χειροτεχνίας καθώς και σχολικά βοηθήματα.Τα είδη αυτά μπορεί να είναι καινούργια, είτε μεταχειρισμένα, αλλά σε καλή κατάσταση.
Ο Ιερός Ναός προβαίνει σε αυτή τη κίνηση για μια ακόμη χρονιά, ανταποκρινόμενος
στις ανάγκες πολλών οικογενειών,που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προμήθεια των απαραίτητων, ώστε να ξεκινήσουν οι μαθητές τη νέα σχολική χρονιά με αξιοπρέπεια και με χαμόγελο.
Η συγκέντρωση των σχολικών ειδών γίνεται καθημερινά στον ιερό ναό τις ώρες λειτουργίας του Ιερού Ναού.
Σας παρακαλούμε να συνδράμετε και αυτή τη προσπάθεια της ενορίας μας, όπως έχετε πράξει άλλες φορές.
Η πνευματική τροφή αποτελεί αγαθό ίσης ή και μεγαλύτερης αξίας από την υλική.
Μη στερήσουμε από τά παιδιά μας τίποτα από τα δύο.

26 Αυγ 2025

