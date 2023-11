Agrinio Santa Run – Για 5η συνεχή χρονιά το Αγρίνιο ντύνεται στα κόκκινα και γιορτάζει!

Καλά το κατάλαβες! Πέρασαν 5 χρόνια από τη πρώτη φορά που μουδιασμένοι και γεμάτοι απορία κατεβήκαμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι είναι αυτός ο εορταστικός αγώνας!

Πέρασαν 5 χρόνια όπου με πανδημία ή χωρίς τρέξαμε ξανά και ξανά φορώντας το χαρακτηριστικό κόκκινο μπλουζάκι και γιορτάσαμε σε μια εκδήλωση που δεν έχει προηγούμενο!!! Ολόκληρη η πόλη, ένα κόκκινο κύμα που ξεχύνεται στους δρόμους πάντα για καλό σκοπό!!!

Πλησιάζει τώρα ξανά εκείνη η μέρα του χρόνου που ξεχνάμε σκοτούρες και ντυνόμαστε Αγιο-Βασίληδες!!! Πλημμυρίζουμε τους δρόμους με κόκκινο χρώμα και πολλά πολλά «Χαμόγελα». Γιατί φέτος, στην επετειακή χρονιά του θεσμού Agrinio Santa Run τρέχουμε και στηρίζουμε «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023, η μέρα που θα βγούμε όλοι στους δρόμους για να σκορπίσουμε χαμόγελα και με τη συμμετοχή μας στη μεγάλη γιορτή της πόλης μας να στηρίξουμε ότι πολυτιμότερο υπάρχει, τα παιδιά!

Special thanks to BLACK WOLF Creative Agency που είναι πάντα δίπλα μας από την πρώτη στιγμή!!!

Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child

Unbroken Gym – Φιλαθλητικός Σύλλογος Αγρινίου

Δήμος Αγρινίου

Μείνετε συντονισμένοι!

