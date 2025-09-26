Αγρίνιο: «Σαμαράκι» και στην οδό Γρίβα

«Σαμαράκι» και στην οδό Γρίβα. Ο Δήμος Αγρινίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου, προχώρησε στην τοποθέτηση υπερυψωμένων εγκάρσιων λωρίδων επί της οδού Γρίβα, αμέσως μετά τη συμβολή της με την οδό Χαβέλα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από επίσημο αίτημα της Τροχαίας, με στόχο την ελάττωση της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

Με την τοποθέτηση των λωρίδων, δίνεται έμφαση στην προστασία των πεζών, ενώ παράλληλα περιορίζεται ο κίνδυνος ατυχημάτων σε έναν δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία.

Ο Δήμος Αγρινίου θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης για όλους του πολίτες.