Αγρίνιο: “Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης” και “Sonic, η ταινία” από την Πέμπτη στον Άνεσις

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος “ΑΝΕΣΙΣ” από την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 θα προβάλει τις ταινίες:

Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης – The Call of the Wild

Η ταινία βασισμένη στην πολυαγαπημένη κλασική ιστορία «Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του Μπακ, ένα σκύλο με μεγάλη καρδιά. Η ευτυχισμένη ζωή του ανατρέπεται όταν ξαφνικά μεταφέρεται από το σπίτι του στην Καλιφόρνια, στην εξωτική και άγρια Αλάσκα κατά τη διάρκεια της μεγάλης εξόρυξης χρυσού το 1890. Ως το νεότερο μέλος μιας ομάδας σκύλων για αποστολές αλληλογραφίας – αργότερα γίνεται ο αρχηγός τους – ο Μπακ θα βιώσει την εμπειρία της ζωής του, βρίσκοντας τελικά την αληθινή του θέση σε αυτό τον κόσμο και φροντίζοντας πια ο ίδιος τον εαυτό

Sonic Η Ταινία Sonic the Hedgehog

Σκηνοθεσία: Κρις Σάντερς Ηθοποιοί: Χάρισον Φορντ, Νταν Στίβενς, Ομάρ Σι, Κάρεν Γκίλαν, Μπράντλεϊ Γουίτφορντ, Κόλιν Γούντελ

ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 9:30 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Sonic Η Ταινία Sonic the Hedgehog

Βασισμένη στην παγκόσμια υπέρ-επιτυχημένη videogame σειρά της Sega, η ταινία «Sonic» διηγείται την ιστορία του γρηγορότερου σκαντζόχοιρου του κόσμου, καθώς απολαμβάνει το νέο του σπίτι στη Γη. Σε αυτή τη live-action περιπετειώδη κωμωδία, ο Sonic και ο νέος καλύτερος φίλος του Τομ (Τζέιμς Μάρσντεν) συνεργάζονται από κοινού για να υπερασπιστούν τον πλανήτη από τον διαβολικό Δρ. Ρομπότνικ (Τζιμ Κάρεϊ) και τα σχέδια του για παγκόσμια κυριαρχία.

Σκηνοθεσία: Τζεφ Φάουλερ Ηθοποιοί: Τζέιμς Μάρσντεν, Τζιμ Κάρεϊ, Τίκα Σάμπτερ, Νατάσα Ρόθγουελ, Νιλ ΜακΝτόνα, Άνταμ Πάλι

ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 7:30 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΗ

Οι ταινίες θα προβάλλονται καθημερινά εκτός την βραδινή παράσταση των 9:30 που θα προβάλλεται η ταινία της κινηματογραφικής Λέσχης

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας) 4€