Αγρίνιο: “Οι Ζωές που δεν Έζησα” και “Οι Ευχούληδες 2: Παγκόσμια Περιοδεία” στο Ελληνίς

Ο Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος ΕΛΛΗΝΙΣ

Την Πέμπτη 1 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2020 στις 9:30 μ.μ. θα προβάλλει την ταινία :

Οι Ζωές που δεν Έζησα

The Roads Not Taken

Η νεαρή Μόλι θα περάσει μια ολόκληρη μέρα με τον πατέρα της, συνοδεύοντάς τον σε ιατρικές επισκέψεις. Εκείνος, όμως, υποφέροντας από βαριά μορφή άνοιας, δυσκολεύεται να επικοινωνήσει μαζί της, συγχέοντας διαρκώς την πραγματικότητα με τις αναμνήσεις του.

Σκηνοθεσία: Σάλι Πότερ

με τους: Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φάνινγκ, Σάλμα Χάγιεκ, Λόρα Λίνεϊ.

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ “ΕΛΛΗΝΙΣ” ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 9.30 μ.μ

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 6 ευρώ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

4 ευρώ ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας )

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020 στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΕΛΛΗΝΙΣ

Οι Ευχούληδες 2: Παγκόσμια Περιοδεία

Trolls World Tour

Η Πόπη και ο Κλωνάρης συνειδητοποιούν πως υπάρχουν κι άλλοι Ευχούληδες που ανήκουν σε μουσικές φυλές όταν καλούνται να προστατεύσουν τη δική τους ποπ ταυτότητα απέναντι στην επέλαση της ροκ βασίλισσας Μπαρμπ, που απειλεί να τους κατακτήσει.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τα Δελτία προτεραιότητας ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ θα διανέμονται μέχρι εξαντλήσεως του ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ αριθμού θέσεων του κινηματογράφου 2 ώρες πριν την προβολή της ταινίας.

Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες

ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 7.ΟΟ μ.μ.