Αγρίνιο: “Νέκρωσε” η αγορά για τα ταξί – Στο 90% η πτώση του τζίρου εκτιμά ο πρόεδρός του Ραδιοταξί

Σε “πληγή” για τον κλάδο των ταξί και στο Αγρίνιο έχει εξελιχθεί η πανδημία καθώς ο τζίρος έχει πέσει κατά 90%, όπως εκτίμησε ο πρόεδρος του Ραδιοταξί Αγρινίου Αλέξανδρος Μπάδας, μιλώντας στον “Δυτικά Fm 92,8” .

«Στην παρούσα φάση η πτώση του τζίρου είναι στο 90%. Bλέπουμε μια νεκρή αγορά στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να είναι νεκρά και τα ταξί. Στο πρώτο Lockdown η μείωση στην δουλειά μας ήταν μεταξύ 70% και 80% και τώρα η πτώση άγγιξε το 90%”, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ραδιοταξί Αγρινίου Αλέξανδρος Μπάδας, στην εκπομπή της Δήμητρας Λαοπόδη “Today News”. Όπως σημείωσε ο κ. Μπάδας “ο κόσμος φοβάται, δεν βγαίνει έξω, πέραν ατόμων μικρής ηλικίας και γι’ αυτό κανένας κλάδος δεν έχει κίνηση”.

Αναφερόμενος στη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα μέλη του κλάδου ο εκπρόσωπός τους ανέφερε ότι σε σχέση με την επιστρεπτέα προκαταβολή ελήφθησαν 800 ευρώ στο πρώτο lockdown και από κει και έπειτα μόνο το 30% του κλάδου την έχει λάβει”. Εξηγώντας τους λόγους σημείωσε: “ Δεν μας συμφέρει γιατί πρέπει τα μισά να τα επιστρέψουμε. Ένας που δεν χρεώσταγε και πήρε επιστρεπτέα βρέθηκε να χρωστάει και ένας που χρωστούσε λίγα βρέθηκε να χρωστάει περισσότερα και στον αντίποδα υπήρξαν συνάδελφοι που έχασαν την επιστρεπτέα ακόμη και για 5 ευρώ».



Ειδικά για τα self test, ο κ. Μπάδας διευκρίνισε πως έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τους οδηγούς ταξί που είναι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και σε διάφορους άλλους ασφαλιστικούς φορείς οι οποίοι όμως στο Αγρίνιο είναι ελάχιστοι, ούτε 1%. «Για τους ιδιοκτήτες ταξί που εργάζονται ταυτόχρονα ως οδηγοί, όπως είναι η συντριπτική πλειοψηφία στο Αγρίνιο και στις περισσότερες επαρχιακές πόλεις ανά την Ελλάδα, όπως και για τα παιδιά τους, δεν έχει ακόμη ανοίξει η πλατφόρμα“, εξήγησε. “Αναζητούν τον ακριβέστερο τρόπο ώστε μέσα στην πλατφόρμα που θα αφορά τους ιδιοκτήτες ταξί να φαίνονται και τα παιδιά τους. Πιστεύουμε ότι από Δευτέρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε self test όλοι. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε κάθε πότε θα πρέπει να κάνουμε τα self test αλλά εκτιμούμε πως θα είναι εβδομαδιαίο ή το πολύ δεκαημέρου, όχι παραπάνω. Σχετικά με τους ελέγχους θεωρώ πως θα ξεκινήσουν κανονικά από την Δευτέρα 25 Απριλίου από την αστυνομία» τόνισε ο προεδρος του Ραδιοταξί Αγρινίου.

Ακούστε τη συνέντευξη του Αλέξανδρου Μπάδα στον “Δυτικά Fm 92,8”: