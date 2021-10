Αγρίνιο: “Η τελευταία μονομαχία” και “Venom 2” οι νέες ταινίες στο “Άνεσις” από την Πέμπτη

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Άνεσις» στο Αγρίνιο από την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021 θα προβάλει τις ταινίες “Η Τελευταία Μονομαχία” και “Venom 2”.

Η Τελευταία Μονομαχία

The Last Duel

Μετά την καταγγελία της συζύγου του ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον Ζακ Λε Γκρι, ευνοούμενο του τοπικού άρχοντα, ο πρώην φίλος του Ζαν ντε Καρούζ φτάνει μέχρι το βασιλιά, απαιτώντας ικανοποίηση. Έτσι, στις 29 Δεκεμβρίου 1386, θα λάβει χώρα στο Παρίσι η τελευταία επίσημη μονομαχία μέχρι θανάτου επί γαλλικού εδάφους.

Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ

με τους: Μπεν Άφλεκ, Άνταμ Ντράιβερ, Ματ Ντέιμον, Τζόντι Κόμερ

ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 9:30 μ.μ. καθημερινά.

Venom 2

Venom: Let There Be Carnage

Η καριέρα του ρεπόρτερ Έντι Μπροκ, ο οποίος πασχίζει να προσαρμοστεί με τον εξωγήινο συμβιωτή του Venom, ανακάμπτει όταν εξασφαλίζει αποκλειστική συνέντευξη με τον serial killer και θανατοποινίτη Κλέτους Κάσαντι. Τα πράγματα όμως γίνονται έκρυθμα όταν στο σώμα του τελευταίου εισχωρήσει ο πανίσχυρος, φονικός συμβιωτής Carnage.

Σκηνοθεσία: Άντι Σέρκις

με τους: Τομ Χάρντι, Γούντι Χάρελσον, Μισέλ Γουίλιαμς, Ναόμι Χάρις

ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 7:30 μ.μ. καθημερινά

Tηλ. επικοινωνίας : 2641044345

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

Ο κινηματογράφος θα λειτουργεί ως covid free χώρος και θα δέχεται θεατές με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης μόνο. Από 12 ετών και κάτω με self test.

