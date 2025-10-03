Αγρίνιο: Πυροβόλησε αδέσποτες γάτες με αεροβόλο - Έκανε «σουρωτήρι» σταθμευμένο αυτοκίνητο και ζήτησε και τα ρέστα!

Πυροβόλησε με αεροβόλο αδέσποτες γάτες οι οποίες δεν τραυματίστηκαν, το απόγευμα της Πέμπτης (2.20.25) στο Αγρίνιο ωστόσο προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου με κοντάρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, και τώρα κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για παράβαση του Νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία, χθες το απόγευμα στο Αγρίνιο, ο κατηγορούμενος, βρισκόμενος στο μπαλκόνι της οικίας του, με την χρήση αεροβόλου όπλου, πυροβόλησε δυο αδέσποτες γάτες, που βρισκόταν πάνω σε σταθμευμένο όχημα και δίπλα σε αυτό. Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός για τα ζώα, ωστόσο το σταθμευμένο όχημα υπέστη φθορές και ο κατηγορούμενος με την χρήση κονταριού απείλησε τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκε το αεροβόλο όπλο.

*Φωτογραφία αρχείου