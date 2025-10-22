Αγρίνιο: Προβολή της ταινίας «Ο Φαραώ, ο Άγριος και η Πριγκίπισσα» στο Καλλιτεχνοχώρι

Την ταινία animation του Michel Ocelot, «Ο Φαραώ, ο Άγριος και η Πριγκίπισσα» θα παρουσιάσει το Καλλιτεχνοχώρι Αγρινίου, στο πλαίσιο του 24ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κινουμένων Σχεδίων (AFCA).

Η ανακοίνωση:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, 19:00

Καλλιτεχνοχώρι —Δ. Κακκαβιά 29, Αγρίνιο

Είσοδος ελεύθερη | Κατάλληλο για 6+ | Με ελληνικούς υπότιτλους

Το Καλλιτεχνοχώρι συμμετέχει στο 24ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κινουμένων Σχεδίων (AFCA) και παρουσιάζει την οικογενειακή ταινία animation του πολυβραβευμένου Michel Ocelot, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse (Ο Φαραώ, ο Άγριος και η Πριγκίπισσα), το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στις 19:00.

Η ταινία ξετυλίγει τρεις ποιητικές ιστορίες — από την αρχαία Αίγυπτο, τη μεσαιωνική Ευρώπη και την Ανατολή του 18ου αιώνα — με θεματικό άξονα τη γενναιότητα, τη φιλία και τη φαντασία.

Με τη χαρακτηριστική εικαστική του γλώσσα (σιλουέτες, φως, χρώμα και ρυθμός), ο Ocelot — δημιουργός του θρυλικού Kirikou — υφαίνει μύθους που συνδυάζουν την απλότητα του παραμυθιού με τη δύναμη της εικόνας και της μουσικής.

Η προβολή εντάσσεται στο φετινό αφιέρωμα του AFCA, με τίτλο «Δημιουργώντας Σώμα», που διερευνά πώς το animation δίνει μορφή στην κίνηση, το συναίσθημα και τη ζωή.

Διάρκεια: 83’

Γλώσσα: Γαλλικά • Υπότιτλοι: Ελληνικά • Καταλληλότητα: 6+

Προσέλευση: από 18:30

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Μια ταινία από την ψηφιακή ταινιοθήκη IFcinéma του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Το Καλλιτεχνοχώρι

Το Καλλιτεχνοχώρι εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο δράσεων για μικρούς και μεγάλους, με θεματικά αφιερώματα και συνεργασίες που ενώνουν κινηματογράφο, θέατρο, μουσική και εικαστικά, ενισχύοντας τη σχέση της πόλης με την τέχνη και τον πολιτισμό.

Η αφίσα της ταινίας:

Κράτηση/Επικοινωνία

Για κράτηση θέσης και πληροφορίες: