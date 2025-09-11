Αγρίνιο - Πρώτο κουδούνι: Με τις ευλογίες του Δαμασκηνού ο αγιασμός στο Μουσικό Σχολείο

Με την παρουσία πλήθους μαθητών τελέστηκε στο Αγρίνιο ο καθιερωμένος αγιασμός στο Μουσικό Σχολείο, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026.

Το πρωί της Πέμπτης (11.9.25), μέσα στην κατάμεστη αίθουσα συναυλιών, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί έδωσαν όλοι μαζί το «παρών» σε αυτή την όμορφη και συγκινητική τελετή.

Ο αγιασμός τελέστηκε παρουσία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, ο οποίος ήρθε μάλιστα για πρώτη φορά στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και με τις ευλογίες του, ευχήθηκε μια δημιουργική και καρποφόρα χρονιά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στην τελετή παρέστη και ο Δήμαρχος Αγρινίου, κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, τονίζοντας την ευγνωμοσύνη του απέναντι στου καθηγητές και κυρίως στα παιδιά του Μουσικού Σχολείου, ένα σχολείο το οποίο το «κρατάνε κόσμημα εδώ και χρόνια».

Με χαμόγελα, αισιοδοξία και τις ευλογίες της Εκκλησίας, το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου άνοιξε νέο κεφάλαιο στην σχολική ζωή του, δίνοντας ρυθμό και ελπίδα στη νέα χρονιά που ξεκινά.

Δείτε φωτογραφίες: