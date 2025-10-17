Αγρίνιο: Πρώτη συνάντηση της Ενοριακής Σχολής Νέων Συζύγων και Γονέων του Ναού Αγίου Γρηγορίου

Αυτή την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο η πρώτη συνάντηση της Ενοριακής Σχολής Νέων Συζύγων και Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου.

Σε ανακοίνωση του Ιερού Ναού, αναφέρεται:

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 6 το απόγευμα θα γίνει ο αγιασμός και η πρώτη συνάντηση της Σχολής Νέων Συζύγων και Γονέων της ενορίας μας στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου εντός του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου Αγρινίου. Ομιλήτρια θα είναι η κ. Ιουλία Πάνου, ψυχολόγος με θέμα: «Αυτοεκτίμηση . το δώρο που κουβαλάει το παιδί στη ζωή του».

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ποιμαντική αυτή πρωτοβουλία της ενορίας μας, που σκοπό έχει την ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της, μέσα από την ενημέρωση και τον ανοιχτό διάλογο για σημαντικά οικογενειακά και παιδαγωγικά θέματα.

Η αφίσα:

Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναντήσεων της Σχολής Νέων Συζύγων και Γονέων: