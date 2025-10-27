Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Περιβάλλον

Αγρίνιο: Πρόταση Κώστα Πιστιόλα για συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα κομποστοποίησης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο τύπους κομποστοποιητών, τον οικιακό μηχανικό κομποστοποιητή και τον κομποστοποιητή κήπου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Το πρόγραμμα κομποστοποίησης στο οποίο καλεί ο Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Αγρινίου Κώστας Πιστιόλας να διεκδικήσει ο Δήμος διαθέτει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, «αφήνοντας κατά μέρος τα αμφιβόλου αποτελέσματος πολυδάπανα προγράμματα»  όπως επισημαίνει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Πιστιόλα: 

Από σήμερα το πρωί, δεκάδες χιλιάδες πολίτες, φυσικά σε άλλες περιοχές της χώρας μας, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο μεγαλύτερο πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης και να διεκδικήσουν την απόκτηση του δικού τους οικιακού κομποστοποιητή εντελώς δωρεάν.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο τύπους κομποστοποιητών:
Οικιακός Μηχανικός Κομποστοποιητής:
Ιδανικός για κάθε νοικοκυριό, ο κομποστοποιητής επεξεργάζεται υπολείμματα τροφών όπως: φλούδες, αποφάγια, υλικά μαγειρικής, ληγμένα τρόφιμα, χωρίς να προκαλεί οσμές. Είναι εύκολος στη χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού, μειώνει έως και 90% τον όγκο των οικιακών οργανικών απορριμμάτων και παράγει συγχρόνως εδαφοβελτιωτικό (κόμποστ) για γλάστρες και κήπο.
Κομποστοποιητής Κήπου:
Κατάλληλος για νοικοκυριά με αυλή, κήπο ή χωμάτινο εξωτερικό χώρο. Πραγματοποιεί κομποστοποίηση οργανικών υλικών όπως οργανικά οικιακά υπολείμματα, φύλλα κλπ..
Τα οργανικά υπολείμματα της καθημερινότητας μετατρέπονται σε πολύτιμο λίπασμα, μειώνονται τα απορρίμματα, προστατεύεται το περιβάλλον και στηρίζεται ενεργά η κυκλική οικονομία και η βιώσιμη ανάπτυξη.
35.000 νοικοκυριά πρόκειται το αμέσως επόμενο διάστημα να παραλάβουν, δωρεάν, τον δικό τους κομποστοποιητή. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Το πλέον σημαντικό είναι πως σε λογική ενεργητικής ανακύκλωσης θα μπουν ολόκληρες οικογένειες, στην καθημερινή τους ζωή. Και αμέτρητοι τόνοι βιοαποβλήτων θα γίνουν εδαφοβετιωτικά για τις ανάγες των πολιτών, …χωρίς να χρειάζονται εργοστάσια, συλλογή – διαλογή, μεταφορά κτλ.
Ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, το οποίο και καλώ το Δήμο Αγρινίου να το διεκδικήσει και να το εφαρμόσει, αφήνοντας κατά μέρος τα αμφιβόλου αποτελέσματος πολυδάπανα προγράμματα, που, αν κρίνουμε από αυτό της ανακύκλωσης, που υπό το άγρυπνο βλέμμα της Δημοτικής Αρχής και της Δημοτικής Αστυνομία καθημερινά και ανενόχλητα βλέπουμε όλοι να το λεηλατεί όποιος θέλει, μάλλον αποτυχημένα είναι….”
