Αγρίνιο: Προσφορά ζωής με ανιδιοτέλεια με την εθελοντική αιμοδοσία στο Παπαστράτειο Μέγαρο

Προσφορά ζωής με ανιδιοτέλεια στο Αγρίνιο με την εθελοντική αιμοδοσία που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο Παπαστράτειο Μέγαρο και διοργανώνεται από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου (Τμήμα Αιμοδοσίας).

Από νωρίς το πρωί, της Παρασκευής (12.9.25) μικροί και μεγάλοι, άνθρωποι όλων των ηλικιών, δίνουν το παρών με χαμόγελο, ενισχύοντας το μήνυμα της ανιδιοτελούς αγάπης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η προσέλευση είναι συχνή, με πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην προσφορά ζωής, καθώς η ανάγκη για αίμα παραμένει καθημερινή και διαρκής.

Στην αιμοδοσία συμμετέχουν δυναμικά ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και ο 1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Αγρινίου, δείχνοντας έμπρακτα ότι η κοινωνική ευαισθησία δεν γνωρίζει όρια και ενώνει όλους τους φορείς και τους συμπολίτες μας.

Οι εθελοντές αιμοδότες προσέρχονται με την αστυνομική τους ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ, προσφέροντας λίγα λεπτά από τον χρόνο τους για να χαρίσουν ελπίδα και ζωή σε όσους το έχουν ανάγκη.

Η αιμοδοσία θα συνεχιστεί έως τις 14:30, με το σύνθημα να είναι ξεκάθαρο: «Συμμετέχουμε στην προσφορά ζωής με ανιδιοτέλεια!»

Πολύτιμοι χορηγοί που στήριξαν έμπρακτα αυτή την προσπάθεια είναι

• Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου

• FIRMA Επιγραφές

• Αντίγραφο – Copy Center

• Ν. Νικολόπουλος Α.Τ.Ε

Δείτε φωτογραφίες: