Αγρίνιο: Πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Νικολάου στον Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής

Εορτασμός του Αγίου Νικολάου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο με Πανηγυρικό Εσπερινό και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Η ανακοίνωση:

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 η αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ιερά μνήμη του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού.

Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου τιμά ιδιαιτέρως την μνήμη του Αγίου Νικολάου, καθώς στο υπόγειο του Ιερού Ναού υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο. Η είσοδος του Παρεκκλησίου βρίσκεται στα βόρεια του Ναού, στον πεζόδρομο της οδού Καραϊσκάκη.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 5:30’ μ. μ. θα τελεσθεί η Ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού. Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 7:00’ π. μ. θα τελεσθεί η Ακολουθία του Όρθρου και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Η αφίσα: