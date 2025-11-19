Αγρίνιο: «Πρόεδρε, κατέβα από το καλάμι», συνιστά η αντιπολίτευση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ

Κλιμακώνεται η ένταση στο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας μετά τη νέα ανακοίνωση της παράταξης της αντιπολίτευσης που προτρέπει τον πρόεδρο του Δ.Σ. Βαγγέλη Νταραντούμη να κατέβει «από το καλάμι».

Αφορμή στάθηκαν οι χειρισμοί του προέδρου όσον αφορά το ζήτημα που ανέκυψε με τη μη ένταξη των εργαζομένων του Δήμου Ξηρομέρου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Στο κείμενο της Συνεργασίας Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται τα εξής:

Συνάδελφοι & Συναδέλφισσες

Στις 17/11/2025 πραγματοποιήθηκε μετά από επανειλημμένες οχλήσεις μας ΔΣ του Συλλόγου με μειωμένη απαρτία. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν 6 από τα 9 μέλη του ΔΣ (3 της παράταξης μας και 3 από την παράταξη του προέδρου ).

Τα θέματα που συζητήθηκαν :

1. Η μη ένταξη των εργαζομένων του Δήμου Ξηρομέρου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα από το 2008.

Η παράταξή μας μόλις ενημερώθηκε για το πρόβλημα ζήτησε με αίτημα από τον Πρόεδρο και σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού , να συγκαλέσει έκτακτο ΔΣ, όπως όφειλε για να συζητηθεί το θέμα. Αντί για αυτό, ο Πρόεδρος, επέλεξε να λειτουργήσει στα κρυφά, προχωρώντας σε συνάντηση και «διαπραγμάτευση» με τον Δήμαρχο Ξηρομέρου χωρίς να ενημερώσει το ΔΣ, φυσικά χωρίς την παρουσία της παράταξής μας, αλλά και χωρίς σε πρώτο χρόνο την παρουσία και των ίδιων των εργαζομένων. Από τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρόντα στην συνάντηση ήταν μόνο τα δύο (ο Πρόεδρος και ο Β΄ Αντιπρόεδρος). Γιατί άραγε είχε κάτι να κρύψει ; Ήθελε να κάνει κάποια «μυστική συμφωνία»; Δεν ήθελε να δυσαρεστήσει κάποιους;

Πιστεύουμε ότι σε ένα ζήτημα που αφορά συνταξιοδοτικά θέματα εργαζομένων, αναγκαίο είναι να παραβρίσκεται σύσσωμο το ΔΣ του Συλλόγου, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σοβαρότητα και την άμεση ανάγκη επίλυσης του θέματος.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα: Όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί και να συνθηκολογήσει «στην σκιά» εμείς δεν θα επιτρέψουμε στον Πρόεδρο να παίζει παιχνίδια και να κάνει μυστικές συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, στις πλάτες των εργαζομένων.

Η θέση μας είναι κρυστάλλινη: Ο Δήμος Ξηρομέρου, που έκανε το λάθος να μην εντάξει τους εργαζόμενους στα ΒΑΕ, οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του, να καλύψει το σύνολο των εξόδων των εργαζομένων και όχι να τους επιβαρύνει με δυσβάστακτες οφειλές από το 2008.

Η πρόταση μας λοιπόν στο ΔΣ του Συλλόγου ήταν: Να γίνει άμεσα συνάντηση όλων των μελών του ΔΣ με τους εργαζόμενους και εκεί να ακουστούν όλες οι απόψεις, να παρθεί απόφαση που στην συνέχεια θα μεταφερθεί μέσω του ΔΣ και τα 9 μέλη στον Δήμαρχο, και να υπάρχει η δέσμευση του ενώπιον μας. Άλλωστε παρόμοια συνάντηση είχαμε πραγματοποιήσει με τους εργαζόμενους του Δήμου Αμφιλοχίας και στη συνέχεια, μεταφέραμε τις αποφάσεις της συνάντησης στον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους του Δήμου.

Η τότε συνάντηση αφορούσε διάφορα εργασιακά θέματα του Δήμου Αμφιλοχίας. Εδώ τι έχουμε να κρύψουμε;

Η πρότασή μας απορρίφθηκε με τη διπλή ψήφο του προέδρου (κάτι που γίνεται σύμφωνα με το καταστατικό σε περίπτωση ισοψηφίας).»

Γιατί άραγε; Καλούμε τον Πρόεδρο να αναλάβει τις ευθύνες του και να σταματήσει να κρύβεται πίσω από διαδικασίες και προσχήματα, με φιλικές συναντήσεις. Πρόεδρε οι Σύλλογοι δεν λειτουργούν με αποκλεισμούς και ανάλογα σε ποιον Δήμο αναφερόμαστε και ποιος είναι Δήμαρχος. Δεν γνωρίζουμε ποιος αποφάσισε να μας αποκλείσει από την πρώτη συνάντηση, ούτε για ποιον λόγο. Ίσως τους «χαλάμε τη σούπα». Πλέον είμαστε πεπεισμένοι ότι όλη αυτή η «μυστική» διαδικασία έγινε για επικοινωνιακούς λόγους (φάνηκε και από τις φωτογραφίες που ανέβασε στο κοινωνικό του προφίλ ), μόνο και μόνο για να ρίξουν στάχτη στα μάτια των εργαζομένων. Η παράταξη μας για το θέμα έχει ενημερώσει την ΠΟΕ ΟΤΑ.

Επί του πειστηρίου με ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος αναφέρει ότι συμφώνησε να μοιραστεί το κόστος μεταξύ του Δήμου Ξηρομέρου και των εργαζομένων. Γι’ αυτό λοιπόν η μυστικότητα.

Σε σχέση με το περιστατικό και την επίπληξη που απηύθυνε ο Πρόεδρος προς συνάδελφο του Δήμου Ξηρομέρου ο οποίος μας ενημέρωσε για το συγκεκριμένο θέμα, και λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ύφος με το οποίο δήλωσε ότι πρέπει οι συνάδελφοι να απευθύνονται αποκλειστικά σε εκείνον και όχι σε άλλα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ., οφείλουμε να του επισημάνουμε: Πρόεδρε, κατέβα από το καλάμι όσο είναι καιρός.

2. Για το θέμα του πόθεν έσχες των συναδέλφων.

Ομόφωνα ψηφίστηκε οι προτάσεις που είχε θέσει το μέλος του ΔΣ Θάνος Πανταζης οι Δήμαρχοι να διαθέσουν λογιστή για να κάνουν δωρεάν στους συναδέλφους το πόθεν έσχες καθώς και Νομική κάλυψη για όσους συναδέλφους υπογράφουν σε περιπτώσεις λάθους .

3. Για το θέμα της αγοράς και διανομής παιδικών παιχνιδιών σε παιδιά συναδέλφων.

Ο Πρόεδρος στην εισήγηση του μας είπε αυταρχικά ότι « τα δώρα θα δοθούν απλά να συμφωνήσουμε και εμείς στον τρόπο που θα μοιραστούν». Να θυμίσουμε εδώ ότι και πέρυσι συμφωνήσαμε να μοιραστούν τα δώρα με παρουσία εκπροσώπων όλων των παρατάξεων και στην συνέχεια το προεδρείο έκανε το κορόιδο και τα μοιρασε μόνο του.

Η παράταξή μας ζήτησε την άμμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, έτσι ώστε να παρθεί σχετική απόφαση μιας και από το καταστατικό μας δεν προβλέπονται πουθενά τέτοιες ενέργειες., όπως και ο ίδιος ο Πρόεδρος παραδέχθηκε σε ερώτηση μας.

Η πρότασή μας δεν έγινε δεκτή. Μετά από αυτό αποχωρίσαμε αμέσως από την συνεδρίαση.

19/11/2025

Για την Συνεργασία Εργαζομένων

Βασίλης Λαχανάς

Θάνος Πανταζης

Θύμιος Κομματας