Αγρίνιο: "Προ των πυλών" το 7ο Διεθνές Φωτογραφικό Φεστιβάλ "Photopolis"

, έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη φωτογραφική δημιουργία.

Από τις 11 έως τις 20 Οκτωβρίου 2025, η πόλη θα μεταμορφωθεί σε έναν ζωντανό εκθεσιακό χώρο, με 240 φωτογραφίες από 78 φωτογράφους και 48 χώρες, που θα φιλοξενηθούν σε εμβληματικά σημεία του Αγρινίου, όπως η Παλαιά Δημοτική Αγορά, το Μουσείο Καπράλου, το Παπαστράτειο Μέγαρο, η γκαλερί ΤΑΞΙΔΕΥΣΑ και η Κεντρική Πλατεία.

Το φεστιβάλ πλαισιώνεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων: portfolio reviews, παρουσιάσεις έργου, ομιλίες, φωτογραφικά workshops, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και διαλόγου για το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες της εικόνας.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει το διήμερο προβολής ταινιών μικρού μήκους (18–19 Οκτωβρίου) στον δημοτικό κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ, με 15 ταινίες που επελέγησαν μέσα από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ ανήκει στην Ελένη Μουζακίτη, ενώ την οργάνωση υποστηρίζουν η Λίλα Ζώτου, η φωτογραφική ομάδα art8, καθώς και μια δυναμική ομάδα εθελοντών.

Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Αγρινίου, με την πολύτιμη συμβολή χορηγών και συνεργαζόμενων φορέων.

Ο διευθυντής του φεστιβάλ, Πάνος Καλτσάς, σημειώνει:

"Σας καλούμε να περπατήσετε μαζί μας σε αυτόν τον κόσμο της εικόνας που ανοίγεται μπροστά μας και να ανακαλύψετε ξανά τη χαρά της κοινής εμπειρίας. Η φωτογραφία μπορεί να γίνει κοινός τόπος συνύπαρξης, αναστοχασμού και έμπνευσης".