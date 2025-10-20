Αγρίνιο: Πρεμιέρα με Ντι Κάπριο σήμερα Δευτέρα στο χειμερινό κινηματογράφο «Άνεσις» - «Μια μάχη μετά την άλλη» για τρεις προβολές

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σον Πεν, Μπενίσιο Ντελ Τόρο, και η εντυπωσιακή Τσέις Ινφίνιτι συγκαταλέγονται στο «δυνατό» καστ της ταινίας με την οποία θα κάνει πρεμιέρα ο «Άνεσις» στο Αγρίνιο, σήμερα Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου.

«Μια μάχη μετά την άλλη» είναι ο τίτλος της πρώτης ταινίας που θα προβληθεί στο χειμερινό κινηματογράφο της πόλης για τη νέα σεζόν και έχει χαρακτηριστεί η καλύτερη της χρονιάς.

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 22 Οκτωβρίου στις 21:30.

Η υπόθεση

Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο.

Πρόκειται, σύμφωνε με το Αθηνόραμα, για μαύρη κωμωδία η οποία «ανακατεύει κινηματογραφικά είδη και στιλ, ακτινογραφώντας με κοενικό σαρκασμό μια Αμερική ανάμεσα στη φάρσα, την παράνοια, την ψευδαίσθηση και την εμφύλια αλληλοεξόντωση».

Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson

Ηθοποιοί : Wood Harris, Chase Infiniti, Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Regina Hall, Sean Penn

Δείτε το trailer:

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€