Αγρίνιο: Πώς θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές μέχρι και το Μ. Σάββατο

Ο Δήμος Αγρινίου σε συμμόρφωση με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού και σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ανακοινώνει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών από την Μ. Τετάρτη έως και το Μ. Σάββατο 18/04/2020.
|ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ15/4/2020 (Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ)
|ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|1
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
|ΛΟΥΚΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2
|ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|3
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|4
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|5
|ΖΩΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|6
|ΖΟΧΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|7
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|8
|ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|9
|ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|10
|ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|11
|ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
|ΑΡΓΥΡΩ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|12
|ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΛΑΖΑΡΟΣ
|13
|ΚΑΡΔΑΡΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|14
|ΚΑΤΣΑΡΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|15
|ΚΕΧΑΓΙΑ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|16
|ΚΛΕΙΤΣΙΚΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|17
|ΚΟΚΚΑΛΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|18
|ΚΟΡΦΙΑΤΗ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|19
|ΚΟΣΜΑΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|20
|ΚΟΥΜΑΣΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|21
|ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|22
|ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|23
|ΚΤΕΝΑΣ
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|24
|ΚΩΣΤΑΡΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|25
|ΛΕΙΒΑΔΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|26
|ΛΙΑΝΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΗ
|ΕΥΘΥΜΙΑ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|27
|ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|28
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|29
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΗΛΙΑΣ
|30
|ΣΑΛΩΜΙΔΗΣ
|ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 16/4/2020 (Μ.ΠΕΜΠΤΗ)
|Παραγωγοί
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|1
|ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|2
|ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|3
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|4
|ΖΟΧΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|5
|ΚΟΥΜΑΣΗΣ
|ΖΩΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|6
|ΚΟΚΚΑΛΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
|ΓΡΩΡΓΙΟΣ
|7
|ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|8
|ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|9
|ΜΠΑΝΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|10
|ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|11
|ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|12
|ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|13
|ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|14
|ΜΩΡΑΪΤΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|15
|ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ
|ΜΑΡΘΑ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|16
|ΝΤΖΟΥΡΒΑ
|ΔΩΡΟΘΕΑ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|17
|ΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|18
|ΠΑΛΑΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|19
|ΠΑΛΟΥΚΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΣΩΤΗΡΗΣ
|20
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|21
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
|ΚΑΣΣΙΑΝΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|22
|ΠΑΠΠΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|23
|ΠΛΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|24
|ΠΟΛΥΖΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|25
|ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|26
|ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|27
|ΠΥΡΠΙΛΗ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|28
|ΣΑΡΔΕΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|29
|ΣΟΥΦΛΑ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΦΩΤΙΟΣ
|30
|ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|31
|ΣΤΑΥΡΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|32
|ΣΤΟΥΜΠΟΣ
|ΣΕΡΑΦΕΙΜ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|33
|ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|34
|ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|35
|ΤΟΣΚΑ
|ΒΑΓΚΕΛ
|ΣΕΦΕΡ
|36
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|37
|ΤΣΕΛΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|38
|ΤΣΕΛΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΦΩΤΙΟΣ
|39
|ΦΑΡΔΙΑΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|40
|ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|41
|ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ
|ΑΜΑΛΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|42
|ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
|ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
|ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|1
|ΖΙΟΓΩΛΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2
|ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|3
|ΜΠΙΣΤΙNΤΖΑΝΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|4
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|5
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|6
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|7
|ΠΑΤΟΥΛΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|8
|ΤΣΙΛΙΜΕΚΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|9
|ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|10
|ΦΩΤΙΑΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|11
|ΦΩΤΙΑΔΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|12
|ΧΑΣΙΩΤΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|13
|ΨΥΛΛΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
|1
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2
|ΣΚΟΡΔΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|ΘΩΜΑΣ
|3
|ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
|ΧΑΡΤΙΚΑ
|1
|ΠΑΛΑΙΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ18/4/2020 (Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ)
|ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|1
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΠYΡΙΔΟΥΛΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2
|ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|3
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|4
|ΒΑΣΣΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|5
|ΒΕΛΛΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|6
|ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|7
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|8
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|9
|ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|10
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|11
|ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|12
|ΓΚΟΡΟΓΙΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
|13
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
|ΛΟΥΚΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|14
|ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|15
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|16
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|17
|ΖΩΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|18
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|19
|ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|20
|ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|21
|ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|22
|ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
|ΑΡΓΥΡΩ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|23
|ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΛΑΖΑΡΟΣ
|24
|ΚΑΡΔΑΡΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|25
|ΚΑΤΣΑΡΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|26
|ΚΕΧΑΓΙΑ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|27
|ΚΛΕΙΤΣΙΚΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|28
|ΚΟΡΦΙΑΤΗ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|29
|ΚΟΣΜΑΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|30
|ΚΟΥΜΑΣΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|31
|ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|32
|ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|33
|ΚΤΕΝΑΣ
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|34
|ΚΩΣΤΑΡΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|35
|ΛΕΙΒΑΔΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|36
|ΛΙΑΝΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΗ
|ΕΥΘΥΜΙΑ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|37
|ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|38
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|39
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΗΛΙΑΣ
|40
|ΣΑΛΩΜΙΔΗΣ
|ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|
|
|
|
|
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
|ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|1
|ΒΑΛΑΣΩΤΗΡΗ
|ΑΛΤΑΝΗ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|2
|ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|3
|ΖΙΟΓΩΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|4
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|5
|ΚΕΝΤΡΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|6
|ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|7
|ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ
|ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|8
|ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|9
|ΛΟΥΝΤΖΗΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|10
|ΜΑΥΡΕΛΗ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΠΕΤΡΟΣ
|11
|ΠΑΤΟΥΛΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|12
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|13
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
|1
|ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|3
|ΠΑΝΑΓΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΑΡΤΙΚΑ
|1
|ΓΑΒΡΙΛΗ
|ΕΥΔΟΞΙΑ
|ΠΕΤΡΟΣ