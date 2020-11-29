Αγρίνιο: Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές έως το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

Σε συμμόρφωση με τις κρατικές οδηγίες και τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, παραθέτουμε κατωτέρω πίνακες δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αγρινίου από τη Δευτέρα 30/11/2020 έως και το Σάββατο 5/12/2020, και επισημαίνουμε τα εξής:
1. Στους αναρτημένους πίνακες περιλαμβάνονται μόνο όσοι πωλητές κατέχουν την παρούσα στιγμή θεωρημένες – ανανεωμένες άδειες.
2. Στις λαϊκές αγορές δεν θα προσέλθει ούτε θα γίνει δεκτός κανένας πωλητής, ο οποίος δεν αναφέρεται στους πίνακες, πλην αυτών που θα θεωρήσουν την άδειά τους κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων και κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία.
3. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται αυστηρά σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.
4. Όλοι οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν τα μέτρα των πάγκων που προβλέπονται ανάλογα με τα είδη των εμπορευμάτων που πωλούν, να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο υποχρεωτικά, μάσκα και γάντια μιας χρήσης,
5. Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.
6. Οι προσερχόμενοι στη λαϊκή αγορά καταναλωτές οφείλουν να μην συνωστίζονται και να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής που ισχύουν σε όλες τις συναλλαγές (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας, γαντιών, κλπ).
7. Όλοι οι συμμετέχοντες (πωλητές και καταναλωτές), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις συστάσεις – παρατηρήσεις των εποπτών των λαϊκών αγορών και των λοιπών ελεγκτικών οργάνων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 30/11/2020
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
2. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΜΠΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
6. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7. ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8. ΜΠΡΕΣΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9. ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΘΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
11. ΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
13. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ
15. ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
16. ΣΑΛΩΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17. ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
19. ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20. ΤΟΣΚΑ ΒΑΓΚΕΛ ΣΕΦΕΡ
21. ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 30/11/2020
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΤΣΙΛΙΜΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8. ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΨΥΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΟΝΟ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 30/11/2020
A/A ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ TΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 30/11/2020
A/A ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ
1. ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
2. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΤΗ 1/12/2020
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3 ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ
6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
7 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
10 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11 ΚΛΕΙΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12 ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΤΗ 1/12/2020
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. ΒΑΛΑΣΩΤΗΡΗ ΑΛΤΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΖΙΟΓΩΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
5. ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
6. ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
7. ΚΟΛΩΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8. ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9. ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10. ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ
11. ΜΑΥΡΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΤΗ 1/12/2020
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ
1. ΖΟΧΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤHN ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12/2020
1. ΑΠΟΣΤΟ/ΠΟΥΛΟΥ ΣΠYΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΒΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
12. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
15. ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΚΛΕΙΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17. ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18. ΚΟΚΚΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
19. ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
21. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
22. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
24. ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 3/12/2020
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
2. ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΜΠΡΕΣΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΘΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8. ΝΤΖΟΥΡΒΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
9. ΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
11. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ
14. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΠΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
16. ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
17. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
18. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
19. ΠΡΙΤΣΟΛΑ ΜΟΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
20. ΠΥΡΠΙΛΗ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21. ΣΑΛΩΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
22. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
23. ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
24. ΣΟΥΦΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΩΤΙΟΣ
25. ΣΟΥΦΛΑΚΗ ΕΛΛΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
26. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27. ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28. ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
29. ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30. ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
31. ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32. ΤΟΣΚΑ ΒΑΓΚΕΛ ΣΕΦΕΡ
33. ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34. ΤΣΕΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΤΙΟΣ
35. ΦΑΡΔΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
36. ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
38. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ 3/12/2020
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. ΜΑΥΡΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
8. ΤΣΙΛΙΜΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
9. ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
11. ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΨΥΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΟΝΟ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ 3/12/2020
A/A ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ
1. ΠΑΛΑΪΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΨΑΡΑΔΕΣ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 3/12/2020
A/AΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ
1. ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
2. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12/2020
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. ΑΠΟΣΤΟ/ΠΟΥΛΟΥ ΣΠYΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
3. ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΒΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΒΕΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8. ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ
13. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
15. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16. ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΖΙΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
22. ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
24. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
25. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
26. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
29. ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ
30. ΚΑΡΔΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
32. ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
33. ΚΛΕΙΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
34. ΚΟΚΚΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
35. ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
36. ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37. ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38. ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
39. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
40. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
41. ΚΤΕΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
42. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
43. ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
44. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
45. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
46. ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
47. ΜΠΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
48. ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
49. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12/2020
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΒΑΛΑΣΩΤΗΡΗ ΑΛΤΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΖΙΟΓΩΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΖΙΟΓΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
7 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
8 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
9 ΚΟΛΩΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
11 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12 ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ
13 ΜΠΙΣΤΙNΤΖΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΟΝΟ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12/2020
A/A ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ
1 ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΨΑΡΑΔΕΣ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12/2020
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ
1 ΖΟΧΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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