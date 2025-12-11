Αγρίνιο: Πώς θα εξασφαλίσετε εισιτήριο για το Παναιτωλικός – ΑΕΚ

Ένα επιπλέον εισιτήριο έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν οι κάτοχοι διαρκείας για τον αγώνα Παναιτωλικός – ΑΕΚ, στο Αγρίνιο, με την έναρξη του 2ου γύρου της SL1.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου ο Παναιτωλικός υποδέχεται την ΑΕΚ στις 5.30 το απόγευμα για τη Stoiximan Super League 2025-2026. “Καλούμε τους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρών και να υποστηρίξουν την ομάδα μας να διεκδικήσει τη νίκη” αναφέρει η ΠΑΕ Παναιτωλικός στην ανακοίνωσή της.

Από σήμερα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναιτωλικός https://tickets.panetolikos.gr/ τα εισιτήρια του αγώνα. Δυνατότητα αγοράς έχουν όσοι αγόρασαν τουλάχιστον ένα εισιτήριο στους προηγούμενους αγώνες της τρέχουσας σεζόν για το πρωτάθλημα ή για το κύπελλο.

1.Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας μπορούν να αγοράσουν ψηφιακά ένα επιπλέον απλό εισιτήριο, χρησιμοποιώντας τον κωδικό εισιτηρίου που αναγράφεται στο διαρκείας τους μέσα στο Gov.gr Wallet.

Επιλέγει στο πλάνο τη θέση που επιθυμεί, επιλέγοντας το κατάλληλο προϊόν:

«Κανονικό Εισιτήριο Κατόχου» ή

«Παιδικό Εισιτήριο Κατόχου» (για παιδιά κάτω των 15 ετών).

2. Συμπληρώνει τα στοιχεία του φιλάθλου που θα χρησιμοποιήσει το εισιτήριο.

3. Ξεκλειδώνει το εισιτήριο εισάγοντας τον κωδικό εισιτηρίου που εμφανίζεται στο διαρκείας του μέσα στο Gov.gr Wallet.

Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στη μεγάλη εξέδρα (Θύρες 1 και 2) με τιμή 30 ευρώ και στο πέταλο (Θύρα 6) με τιμή 16 ευρώ. Για παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2010 και μετά, η τιμή του εισιτηρίου για τις Θύρες 1 και 2 είναι 12 ευρώ. Για παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2020 και μετά, η είσοδος είναι δωρεάν με υποχρεωτική έκδοση εισιτηρίου μηδενικής τιμής από τα εκδοτήρια. Τα παιδιά πρέπει να έχουν το αντίστοιχο εισιτήριο και να συνοδεύονται από ενήλικα, που τα έχει προσθέσει στο ψηφιακό πορτοφόλι του.

Με την ολοκλήρωση της αγοράς απλών εισιτηρίων (κανονικών και παιδικών) παρέχεται ο κωδικός εισιτηρίου (barcode), με τη χρήση του οποίου πρέπει να προστεθεί στο ψηφιακό πορτοφόλι, μέσω της εφαρμογής Gov.gr wallet από κινητό τηλέφωνο (Android και iOS).

Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού ταυτοποίησης όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π., όταν ζητηθεί.

Δεν είναι εφικτή η είσοδος στο γήπεδο με κανέναν άλλο τρόπο.

Στο https://tickets.gov.gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στο ψηφιακό πορτοφόλι και την είσοδο στα γήπεδα.

Η διαδικασία προσθήκης του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet είναι ανεξάρτητη από την αγορά του εισιτηρίου και η ΠΑΕ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή. Για τεχνικά προβλήματα στο Gov.gr wallet θα πρέπει να αποταθείτε στο Gov.gr – Εξυπηρέτηση Πολίτη.

Οι Θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν δύο ώρες πριν την έναρξη (από 3.30 μ.μ.) και καλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν έγκαιρα για την αποφυγή συνωστισμού.

Για εξυπηρέτηση των φιλάθλων οι οποίοι είναι άνω των 67 ετών, ΑΜΕΑ και παροχή οδηγιών σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ψηφιακή συναλλαγή, θα λειτουργήσουν τα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο την Παρασκευή (9.00-15.00) και το Σάββατο (9.00-14.00). Την Κυριακή από τις 12.30 έως και την έναρξη του αγώνα θα λειτουργήσουν τα εκδοτήρια.