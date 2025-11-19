Αγρίνιο – Πορτοκάλια Καλυβίων: «Όνομα – εισιτήριο» – Σαρώνει στη διεθνή αγορά για την ποιότητα

«Όνομα–εισιτήριο» αποτελούν τα Πορτοκάλια Καλυβίων στη διεθνή αγορά, καθώς παρά τη μειωμένη φετινή παραγωγή η ζήτηση παραμένει ισχυρή, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση και προετοιμάζοντας το κοινό για τη 5η Γιορτή Πορτοκαλιού στις 23 Νοεμβρίου.

Στα Καλύβια Αγρινίου ετοιμάζονται για την πέμπτη συνεχόμενη γιορτή πορτοκαλιού, μια διοργάνωση που πλέον προσελκύει ολοένα και περισσότερο κόσμο! Αυτό αποτελεί απόδειξη της αναγνώρισης της ποιότητας του τοπικού προϊόντος, ποιότητα που αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό!

Παρά τη μικρή κάμψη που παρουσιάζει φέτος η παραγωγή ως προς την παραγόμενη ποσότητα, η περιοχή εξακολουθεί να προσφέρει πορτοκάλια υψηλής ποιότητας, στοιχείο που επιβεβαιώνεται τόσο από τη ζήτηση των εμπόρων όσο και από τη σταθερή εξαγωγική δραστηριότητα.

Την ίδια στιγμή, οι παραγωγοί εξακολουθούν να δίνουν καθημερινά μάχη για την προστασία της καλλιέργειάς τους από τον ακανθώδη αλευρώδη, επενδύοντας σε σωστή φροντίδα και σύγχρονο εξοπλισμό, με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επιπλέον, η παραγωγή πορτοκαλιού «κρατά» σε μεγάλο βαθμό την γενιά στον κάμπο των Καλυβίων και την ευρύτερη περιοχή.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η γιορτή πορτοκαλιού φιλοδοξεί και φέτος να αναδείξει τον καρπό – σήμα κατατεθέν της περιοχής και να προσελκύσει επισκέπτες την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 που θα πραγματοποιηθεί η γιορτή.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλυβίων Δημήτρης Αναστασίου μιλώντας στη «Συνείδηση» ανέπτυξε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την καλλιέργεια πορτοκαλιού στην περιοχή.

Συγκεκριμένα ο κ. Αναστασίου επεσήμανε: «Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει όλα τα προϊόντα. Φέτος, η παραγωγή πορτοκαλιού στην περιοχή μας φαίνεται ότι είναι λίγο μειωμένη, αλλά η ποιότητα του προϊόντος είναι άριστη.

Καταπολεμούμε όσο μπορούμε τον ακανθώδη αλευρώδη, ώστε να μην υπάρχει μαυρίλα ούτε πάνω στα πορτοκάλια, αλλά ούτε πάνω στα δένδρα μας. Το κόστος της καλλιέργειας του πορτοκαλιού έχει αυξηθεί και λόγω του ακανθώδη αλευρώδη. Γι’ αυτό ευελπιστούμε η τιμή που θα πουληθούν φέτος τα πορτοκάλια να είναι ικανοποιητική. Η αρχή που έγινε προ ημερών με την πώληση των πρώτων ποσοτήτων πορτοκαλιών δείχνει ότι η τιμή φέτος είναι σε καλό επίπεδο. Δεν έχουν γίνει ακόμη όλα τα πορτοκάλια, αλλά οι έμποροι έχουν την δυνατότητα να τα επεξεργαστούν και γι’ αυτό τα παίρνουν από τώρα, ώστε να μπορούν να τα εξάγουν στο εξωτερικό.

Το ζήτημα είναι να διατηρηθεί η τιμή αυτή με την οποία έγινε η αρχή καθ’ όλη την περίοδο της συγκομιδής. Για να πούμε ότι οι παραγωγοί έχουμε ένα αξιοπρεπές κέρδος από το πορτοκάλι που καλλιεργούμε και σύμφωνα με τα έξοδα που κάναμε θα πρέπει να πουλήσουμε πάνω από τα 35 λεπτά το κιλό. Τα έξοδα μας έχουν εκτοξευτεί λόγω του ακανθώδη αλευρώδη, αλλά αν διατηρηθεί η τιμή στο επίπεδο με το οποίο ξεκίνησε προ ημερών θα είμαστε καλά.

Ο κάμπος στην περιοχή μας μας δίνει εξαιρετικό προϊόν, τόσο σε σχήμα, σε μέγεθος και σε χρώμα, όπως και φυσικά στη γεύση και την ποιότητα, η οποία είναι αναγνωρισμένη σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι παράγοντες αυτοί είναι που κάνουν το πορτοκάλι της περιοχής μας να προτιμάται σε όλη την χώρα και όχι μόνο.

Ως προς αυτό, μάλιστα, να τονίσω ότι έχουμε χρόνια που έχουμε εισαχθεί στη συγκεκριμένη καλλιέργεια και με τη σωστή δουλειά για την ποιότητα έχουμε πλέον τα γνωστά αποτελέσματα.

Θετικό είναι όμως ότι και η νέα γενιά της περιοχής μας ασχολείται με την καλλιέργεια του πορτοκαλιού και έχει επενδύσει πολλά στο προϊόν. Πλέον, υπάρχει σχεδόν σε όλους τους παραγωγούς ο κατάλληλος εξοπλισμός, η κατάλληλη γνώση και κυρίως η θέληση. Αυτός ο συνδυασμός επιτυγχάνει την πολύ καλή ποιότητα του περιβολιού που βγάζει το πορτοκάλι, αλλά και του ίδιου του καρπού.

Η καλή περιποίηση βγάζει κάθε χρόνο μεγάλες ποσότητες, ποιοτικές και αυτό συμβαίνει ακόμη και φέτος που η παραγωγή παρουσίασε μια μικρή κάμψη. Κατά κανόνα, παράγουμε στην περιοχή μας περίπου 50 εκατ. κιλά πορτοκάλι. Να τονίσω ότι σημασία έχει ότι τα δένδρα στα περιβόλια που κατά το παρελθόν είχαν μικρότερη ηλικία έχουν μεγαλώσει αρκετά και αποδίδουν περισσότερο. Κάθε χρόνο η παραγωγή ανεβαίνει και λόγω του στοιχείου αυτού, αλλά και λόγω του ότι μιλάμε για καλλιέργεια στον κάμπο, ο οποίος είναι περίπου 15 χιλ. στρέμματα.

Το γεγονός ότι κάνουμε κάθε τι για να προστατέψουμε την παραγωγή μας από τονακανθώδη αλευρώδη βοηθάει πολύ. Με δύο λόγια συνεχώς είμαστε πάνω κατά πάνω από την καλλιέργεια πορτοκαλιού και αυτό αποδίδει. Ο στόχος μας δηλαδή επιτυγχάνεται. Προστατεύουμε τα πορτοκάλια μας από τον ακανθώδη αλευρώδη. Αν δεν προσέχαμε σε τόσο μεγάλο βαθμό θα είχαν χαθεί τεράστιες εκτάσεις πορτοκαλιού και αντί αυτού τα μικρά δένδρα μεγαλώνουν και αποδίδουν, ενώ τα υπόλοιπα δένδρα αποδίδουν κανονικά.

Βέβαια, τα έξοδα αυξήθηκαν με την εμφάνιση του ακανθώδους, αλλά ο στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί και γι’ αυτό την περιποίηση των περιβολιών, των δένδρων και του καρπού την έχουμε ως πρώτη προτεραιότητα». Παράλληλα, για την γιορτή πορτοκαλιού ο κ. Αναστασίου τόνισε απευθύνοντας πρόσκληση σε όλους τους Αιτωλοακαρνάνες να παρευρεθούν στα Καλύβια: «Φέτος είναι η Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που θα διοργανώσουμε την γιορτή πορτοκαλιού, η οποία υλοποιείται από την Κοινότητα και τους συλλόγους του χωριού.

Σκοπός της γιορτής αυτής είναι να ακουστεί το προϊόν μας, ενώ το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι κάθε χρόνο η γιορτή του πορτοκαλιού έχει μεγαλύτερη απήχηση, την επισκέπτεται δηλαδή όλο και περισσότερος κόσμος. Στο πλαίσιο της γιορτής και με κύριο συστατικό το πορτοκάλι προσφέρουμε δωρεάν εδέσματα, γλυκά και φαγητό και χορό. Απευθύνουμε πρόσκληση σε όλο τον κόσμο, ώστε την Κυριακή 23.11.25 να επισκεφτεί τα Καλύβια για να απολαύσει το πορτοκάλι μας και να διασκεδάσει μαζί μας στην γιορτή αυτή».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»