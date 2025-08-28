Αγρίνιο: Πολεοδομικός σχεδιασμός - Στο… κενό ο μισός Δήμος

Στο κενό ο πολεοδομικός σχεδιασμός του μισού Δήμου στο Αγρίνιο, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση» με τα σχέδια για τέσσερις Δημοτικές Ενότητες να προωθούνται πιθανόν μέσω ΠΔΕ, ενώ αγώνας δρόμου γίνεται για να προλάβει το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Τριχωνίδας την προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Αγώνας δρόμου θα γίνει τους επόμενους οκτώ μήνες για να ολοκληρωθούν τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια που εκτελούνται αυτή την περίοδο σε όλη τη χώρα και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η χρηματοδότησή τους είναι αυτό που ασκεί την πίεση, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν μέχρι τον Απρίλιο του 2026, μέχρι τότε δηλαδή που θα «τρέχει» και το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό για το Ειδικό Πολεοδομικό της Τριχωνίδας, που αφορά το Δήμο Θέρμου και τις έξι από τις 10 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγρινίου, το οποίο συμβασιοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο, γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου να προλάβει το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με πληροφορίες την ερχόμενη εβδομάδα οι άνθρωποι του μελετητικού σχήματος που έχουν αναλάβει την εκπόνηση του συνολικού σχεδίου θα βρεθούν στην περιοχή για αυτοψίες, που απαιτούνται για την εκπόνηση ορισμένων μελετών από το συνολικό πακέτο του πολεοδομικού σχεδίου. Έτσι η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η πιθανότατα το Δεκέμβριο τα εναλλακτικά σενάρια του πολεοδομικού σχεδιασμού για την περιοχή θα είναι έτοιμα να παρουσιαστούν και να περάσουν από το δημοτικό συμβούλιο.

Σε άλλους δήμους της περιοχής που τα σχέδια είχαν υπογραφεί νωρίτερα μέσα στο 2024 η εκπόνησή τους βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο και έτσι δεν υπάρχει τόση μεγάλη πίεση χρόνου, καθώς για παράδειγμα, τα εναλλακτικά σενάρια του πολεοδομικού σχεδιασμού της Αμφιλοχίας ήδη έχουν παρουσιαστεί, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα παρουσιάζονται στον Αστακό τα εναλλακτικά σενάρια του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου για το Δήμο Ξηρομέρου.

Υπενθυμίζεται πως ένα από τα βασικότερα ζητούμενα για το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή περιμετρικά της Τριχωνίδας είναι αυτό που έχει να κάνει με τις χρήσεις γης και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως ήδη φορείς και σωματεία από οικονομικές δραστηριότητες που προκαλούν μικρή η μεσαία όχληση (βενζινάδικα, συνεργεία, φανοποιεία, φούρνοι κτλ) έχουν ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης για να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Την ίδια ώρα όμως σε… κενό φαίνεται να βρίσκεται το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο για όλο τον υπόλοιπο Δήμο Αγρινίου που αφορά τις Δημοτικές Ενότητες στα δυτικά και τα ορεινά μέρη του Δήμου, δηλαδή τις Δημοτικές ενότητες Νεάπολης, Στράτου, Παρακαμπυλίων και Παναιτωλικού. Ο διαγωνισμός για το πολεοδομικό σχέδιο της συγκεκριμένης περιοχής είχε βγει το καλοκαίρι του 2023, με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο κηρύχθηκε άγονος λίγο αργότερα, στα τέλη της ίδιας χρονιάς, καθώς δεν υπήρξε προσφορά από κανένα ενδιαφερόμενο μελετητικό γραφείο.

Στη διάρκεια του 2024 δεν υπήρξε επαναδημοπράτηση της συγκεκριμένης μελέτης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που προχώρησε στους διαγωνισμούς για τα σχέδια σε όλη τη χώρα και έτσι σήμερα ο πολεοδομικός σχεδιασμός για αυτές τις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες του δήμου Αγρινίου παραμένει στο… κενό και πιθανότατα να μετατεθεί κάποια στιγμή στις… καλένδες του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Εκεί είναι πολύ πιθανό να καταλήξουν όποια Πολεοδομικά Σχέδια δεν προλάβουν την προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης για παράδοση της μελέτης στο τέλος Απριλίου του 2026. Πάντως το βάρος δίνεται στο να ολοκληρωθούν τα Πολεοδομικά Σχέδια που «τρέχουν» και να πληρωθούν, να υπάρξει δηλαδή η μέγιστη δυνατή απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του για το τι θα συμβεί με όσα

σχέδια δεν προλάβουν το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε με όσα δεν ανατέθηκαν σε μελετητές, όπως στην περίπτωση των τεσσάρων Δημοτικών Ενοτήτων του δήμου Αγρινίου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι εκκρεμότητες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ ή άλλο κοινοτικό πρόγραμμα, επομένως αυτό που απομένει είναι το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με τις οποίες αδυναμίες και καθυστερήσεις, που συνήθως έχει.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»